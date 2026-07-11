巴威颱風暴風圈今（11）日凌晨已經觸陸，目前白天風雨越來越劇烈，氣象職人「吳聖宇」表示，巴威在半夜趁機重建新的雙眼牆，未來24小時如果結構沒有太大變化，雖然巴威的內眼牆碰不到台灣，但是外眼牆的部分卻很有可能剛剛好卡到北台灣，加上寬廣的螺旋雨帶掃進來，風雨威脅仍然非常大，且路徑在午後可能還有往西轉折的變化，值得持續觀察。
巴威整條雨帶掃進來！「眼牆剛好卡在台灣」風雨威力仍大
吳聖宇表示，巴威颱風暴風圈已經在凌晨接觸到宜花海岸，北台灣持續性的地形降雨回波已經非常明顯的存在了一段時間。但值得關注的是，巴威颱風在環境垂直風切減小之後，又重建了新的雙眼牆結構，內外眼之間一樣有很寬的護城河存在，而且外眼牆之外有數條螺旋雨帶，東側、南側發展較好，西側的雨帶發展較弱，但是大風場帶動的氣流遇上台灣地形，照樣在迎風面製造出持續存在且停留的降雨回波。
吳聖宇提到，依照目前預報颱風中心經過北部海面的距離來看，未來24小時如果結構沒有太大變化，雖然巴威的內眼牆碰不到台灣，但是外眼牆的部分卻很有可能剛剛好卡到北台灣，加上東側及南側寬廣的螺旋雨帶，風雨的威脅並沒有因為颱風中心離台灣較遠而減輕。
周日凌晨台灣才脫離暴風圈！巴威午後路徑可能拐西還有變化
至於這波雨勢會下到何時才停？吳聖宇說，暴風圈進來後一直要到明天深夜或周日凌晨才會離開，提醒大家務必要注意風雨的情況，尤其是中北部、東北部地區。
吳聖宇也說，另外一個有趣的點是，氣象署路徑預估中，今天中午、下午接近東北部外海時畫出了一段較為往西轉折的變化，區域模式（WRF）有看到類似的預報，有可能是因為地形的作用所造成，今天中午過後颱風來到東北角外海時，可以好好觀察一下是否真會發生這樣的轉折。
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吳聖宇表示，巴威颱風暴風圈已經在凌晨接觸到宜花海岸，北台灣持續性的地形降雨回波已經非常明顯的存在了一段時間。但值得關注的是，巴威颱風在環境垂直風切減小之後，又重建了新的雙眼牆結構，內外眼之間一樣有很寬的護城河存在，而且外眼牆之外有數條螺旋雨帶，東側、南側發展較好，西側的雨帶發展較弱，但是大風場帶動的氣流遇上台灣地形，照樣在迎風面製造出持續存在且停留的降雨回波。
吳聖宇提到，依照目前預報颱風中心經過北部海面的距離來看，未來24小時如果結構沒有太大變化，雖然巴威的內眼牆碰不到台灣，但是外眼牆的部分卻很有可能剛剛好卡到北台灣，加上東側及南側寬廣的螺旋雨帶，風雨的威脅並沒有因為颱風中心離台灣較遠而減輕。
至於這波雨勢會下到何時才停？吳聖宇說，暴風圈進來後一直要到明天深夜或周日凌晨才會離開，提醒大家務必要注意風雨的情況，尤其是中北部、東北部地區。
吳聖宇也說，另外一個有趣的點是，氣象署路徑預估中，今天中午、下午接近東北部外海時畫出了一段較為往西轉折的變化，區域模式（WRF）有看到類似的預報，有可能是因為地形的作用所造成，今天中午過後颱風來到東北角外海時，可以好好觀察一下是否真會發生這樣的轉折。
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