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巴威整條雨帶掃進來！「眼牆剛好卡在台灣」風雨威力仍大

巴威颱風在環境垂直風切減小之後，又重建了新的雙眼牆結構

但是外眼牆的部分卻很有可能剛剛好卡到北台灣，加上東側及南側寬廣的螺旋雨帶，風雨的威脅並沒有因為颱風中心離台灣較遠而減輕。

▲巴威颱風未來24小時如果結構沒有太大變化，雖然巴威的內眼牆碰不到台灣，但是外眼牆的部分卻很有可能剛剛好卡到北台灣，加上東側及南側寬廣的螺旋雨帶，風雨的威脅仍然非常大。（圖/吳聖宇臉書）

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今天中午、下午接近東北部外海時畫出了一段較為往西轉折的變化