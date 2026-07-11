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▲大S（右）愛女玥兒IG開通不到2個月，就被發現似乎已默默關閉。（圖／翻攝自大S微博）

已故女星大S（徐熙媛）12歲的愛女「玥兒」，5月被捕捉開通了個人IG帳號，還清一色追蹤了S家成員，掀起外界熱議。不料隨著近日大S遺產風波再起，外界突發現玥兒的IG竟然消失了，疑似已悄悄關閉。除此之外，具俊曄被捕捉不懼巴威颱風，再度被目擊現身金寶山的大S墓前，PO文網友在9日發文透露，就算當天下雨，具俊曄仍拿著平板，堅持守在愛妻墓前，淚崩翻看她生前的照片與影片。玥兒在5月被捕捉開通個人IG，還清一色追蹤S家族，包括媽媽大S、小S、小S的3個女兒以及外婆S媽，雖然沒有追蹤繼父具俊曄與繼母馬筱梅，但卻有眼尖網友發現，她悄悄按讚了大S與具俊曄的合照。不過隨著大S近期的遺產風波，與外界瘋傳的馬筱梅被汪小菲限制與大S孩子互動的謠言，有眼尖網友發現，玥兒似乎已默默關閉IG，開通不到2個月，就已經搜尋不到該帳號。除此之外，具俊曄的近況也備受關注，有網友在9日於社群透露，前往金寶山追悼大S時，看到具俊曄也在現場。原PO表示，當天下著細雨，具俊曄沒有撐傘，只在椅子旁放了一把黑傘，獨自坐在愛妻墓前，手拿平板看著大S生前照片與影片，不時會低頭擦淚，沉浸在悲傷中，身旁還擺放著為大S準備的飯菜。原PO透露具俊曄直到他們準備上前獻花時，才發現有人在一旁，便默默起身將位置讓給他們，沒有說任何話，只有點頭致意。原PO表示當天沒有媒體及鏡頭，只有一位思念亡妻的丈夫，充滿悲傷的景象讓他們也忍不住落淚。而具俊曄不變的深情，也再度讓大家動容。