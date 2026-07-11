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▲西班牙與法國共交手38次，西班牙取得18勝7平13負的優勢，並踢進71球、失44球。（圖／取自FIFA WORLD CUP X）

2026美加墨世界盃4強戰即將在達拉斯點燃戰火，這場由西班牙對決法國的賽事，被各界公認為本屆世界盃「提前上演的決賽」。一面是擁有恐怖鋒線的「高盧雄雞」，另一面則是剛剛以2：1淘汰比利時、創下隊史最長36場不敗紀錄的新科歐洲霸主。西班牙擋得住火燙的姆巴佩（Kylian Mbappe）嗎？法國已經證明退守等消極防守毫無作用，但或許西班牙透過取得控球的方式，能讓高盧射手群英雄無用武之地。法國總教練德尚（Didier Deschamps）麾下擁有著堪稱本屆賽事最豪華的攻擊線，由姆巴佩、登貝萊（Ousmane Dembele）、奧利斯（Michael Olise）與杜埃（Desire Doue）組成的鋒線，幾乎能讓所有防線感到絕望。然而，如果有一支球隊能夠抵擋這股進攻狂潮，那無疑就是西班牙了。儘管在8強賽中，門將烏奈·西蒙（Unai Simon）被比利時的德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）頭球破門，終結了跨屆長達650分鐘的世界盃最長零失球紀錄，但這支球隊在此前已經連續5場保持完美零封。正如總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）所言，這項偉大紀錄的背後，是整支球隊防守的慷慨與團結。從戰術層面來看，壓制法國的最佳方法就是：不要讓他們拿到球。而在這方面，這支西班牙絕對是當今足壇的霸主。在經歷2010年之後的低潮期後，西班牙改良了「Tiki-Taka」式的純粹控球，本屆更靠近現代足球主流，強化邊路的速度和威脅。數據顯示，西班牙已經在連續28場世界盃比賽中，控球率力壓對手，這項驚人數據是歷史第二名（巴西在1966至1974年間創下的14場）的兩倍之多。當家後腰羅德里（Rodri）更是這套體系的核心大腦。他在本屆賽事已完成高達597次傳球，其中在對手半場完成351次，進攻三區完成170次，他甚至送出了62次突破防線的傳球，追平了德國名將克羅斯（Toni Kroos）在2014年創下的單屆最高紀錄。有羅德里與奧爾莫（Dani Olmo）、法比安（Fabian Ruiz）等人的中場控制力，西班牙擁有足夠的底氣在中場展開絞殺，將球權牢牢掌控在自己腳下，進而將姆巴佩與法國極具破壞力的攻擊群隔離在比賽節奏之外。西班牙也確實有這個底氣在，他們與法國交手紀錄佔優，最近幾次對決也都能獲得好結果。除了無解的控球，現在的西班牙更是一支打法多樣、奇兵輩出的團隊。德拉富恩特成功將國家隊打造成一個沒有特權與自負的大家庭。梅里諾（Mikel Merino）不僅連續替補出賽打進關鍵球，他能打多個位置的特性已經成為球隊活棋。天才小將亞馬爾（Lamine Yamal）成為歷史上首位在18歲年紀參與超過5場世界盃賽事的球員。更讓對手膽寒的是，西班牙並不存在「亞馬爾依賴症」，整支球隊多點開花，資源豐富，任何人都能成為決定比賽的英雄。面對這場即將到來的準決賽，《阿斯報》（AS）副總編輯龍賽羅（Tomas Roncero）在專欄中霸氣宣告：「這支踢得快樂、穩定可靠的西班牙沒有上限。論期待和渴望，沒有人能贏過我們。基利安（指姆巴佩），你可要小心了。」