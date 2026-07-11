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今年第9號颱風「巴威」正持續逼近中國浙閩沿海，中國氣象單位預估，巴威將在12日凌晨於浙江台州至福建福鼎一帶登陸，隨後朝西北方向移動，鄰近的上海市亦嚴陣以待，上海市委書記陳吉寧、市長龔正10日已前往防汛指揮部進行檢查部署。根據中國《央視》報導，「巴威」今天零時再度增強，中國中央氣象台11日清晨6點發出，警告11日08時至12日08時，浙江、福建北部、台灣等地，將有大到暴雨；浙江東部和南部、福建北部、台灣等部分地區有大暴雨；浙江東部、福建東北部、台灣中北部有特大暴雨。中國國家防汛抗旱總指揮部辦公室（簡稱國家防總）並把針對浙江、福建的防汛防颱風應急響應，由3級提升至2級；上海市防汛指揮部10日召開會議，陳吉寧、龔正強調，要著眼「最不利情況」，做好防汛救災的充分準備工作，至於浙閩滬以外的地區，如京津冀和西北、東北等地，中國國家防總也提醒，要提前下沉力量，做好萬全準備，嚴防颱風及其殘留雲系長時間滯留，引發的局地極端強降雨，造成山洪地質災害、中小河流、城市內澇等次生衍生災害。