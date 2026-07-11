中央氣象署今（11）日上午7時35分發布豪雨特報，受到颱風巴威及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，其中新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區有局部大豪雨或超大豪雨，預計影響至晚上。山區請慎防坍方、落石，土石流及山洪暴發，低窪地區請嚴防積淹水，民眾應避免前往山區及溪流活動。
🟡115/07/11 07:35發布豪雨特報
❗影響時間：11日上午至11日晚上
◾超大豪雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區
◾大豪雨：北海岸、臺北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區
◾豪雨：基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、雲林縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣
◾大雨：臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、臺東縣山區、馬祖地區
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❗影響時間：11日上午至11日晚上
◾超大豪雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區
◾大豪雨：北海岸、臺北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區
◾豪雨：基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、雲林縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣
◾大雨：臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、臺東縣山區、馬祖地區
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