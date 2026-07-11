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▲致命的變故也給了西班牙梅里諾絕殺的機會，他在德布勞內下場僅僅兩分鐘後補射破網，無情地送走了德布勞內與庫爾圖瓦這兩位黃金世代的領頭羊。（圖／取自西班牙男足官方X）

在2026年世界盃8強止步後，比利時黃金世代的故事，或許真的畫下句點。輸給西班牙的這一敗，像極了這支球隊過去十多年的縮影，有天賦、有內容、有希望，卻始終與大力神盃擦肩而過。從2014年巴西世界盃初試啼聲，到2018年俄羅斯世界盃勇奪季軍，再到2022年小組賽提前出局，最後於2026年止步8強，比利時黃金世代四度征戰世界盃，沒有留下冠軍，卻寫下一段令人惋惜的足球史。回望這段波瀾壯闊的旅程，這批天才的世界盃故事要從2014年的巴西說起。那一年，20歲出頭的德布勞內（Kevin De Bruyne）、阿扎爾（Eden Hazard）與庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）等人橫空出世，以一場席捲足壇的青春風暴初試啼聲，儘管最終小負阿根廷止步8強，卻讓全世界看到了歐洲紅魔崛起的曙光。4年後的俄羅斯，這群大男孩迎來了職業生涯的黃金巔峰，更被視為距離世界盃冠軍最近的一次。當年他們先是在16強上演0：2落後日本、最終3：2逆轉的經典戰役，接著淘汰五星巴西闖進4強，只可惜遭法國擋下冠軍夢，最後擊敗英格蘭收下隊史最佳的世界盃季軍。隨後長年霸占FIFA世界第一的寶座，將黃金世代的威名推向了國際足壇的頂峰。那一年，全世界都相信，比利時遲早會站上世界之巔。然而，「遲早」始終沒有到來。然而，巔峰過後的下坡路來得既快又殘酷，2022年卡達世界盃的內訌與老化，讓他們吞下小組賽便提前出局的黑暗低谷。本以為傳奇就此落幕，沒想到這群老將在2026年選擇重整旗鼓，再次用滿身傷痕的堅守，將球隊一路帶回了世界盃八強的行列。本場比賽開打前比利時就接連遭遇不利因素，中場主力蒂萊曼斯（Youri Tielemans）在熱身階段意外受傷，打亂了主帥的戰術部署，迫使德布勞內必須獨自扛起所有的組織重任。面對控球率接近七成、數據全面碾壓的西班牙，比利時展現出了令人動容的頑強。雖然多庫在邊路被死死針對，但德布勞內仍在比賽前段送出精準斜傳，由卡斯塔涅助攻德凱特拉雷頭槌破網，硬生生打破了西班牙本屆世界盃的零封不敗金身，與奪冠熱門僵持到比賽最後時刻。然而，命運在下半場給了比利時最致命的一擊。上半場多次奉獻極限神撲、力保不失的門神庫爾圖瓦，在下半場中途因傷無法堅持，含淚走下球場。隨後燃盡最後一絲體力的德布勞內也因嚴重抽筋被換下，兩大精神支柱相繼離場，讓大賽經驗不足的替補門將拉門斯在關鍵時刻出現撲球脫手失誤。這致命的變故也給了西班牙梅里諾絕殺的機會，他在德布勞內下場僅僅兩分鐘後補射破網，無情地送走了德布勞內與庫爾圖瓦這兩位黃金世代的領頭羊。四度征戰世界盃的漫長歲月裡，這批被譽為比利時歷史上最強的一代球員，戰績定格在2014年八強、2018年季軍、2022年小組出局與2026年八強。他們最終並沒能如願在自己的球衣上繡上那顆耀眼的冠軍星章，而是留下了一段讓後世球迷無數次扼腕、充滿惋惜的足球史詩。德布勞內燃盡體力的抽筋、庫爾圖瓦含淚傷退的背影，雖然寫滿了無冕之王的悲情，但他們在倒下前，卻也將火炬安穩地交到了新生代手上。比利時並非沒有未來。24歲的多庫依舊是歐洲最具爆發力的邊鋒之一；德凱特拉雷逐漸成長為進攻核心，中場還有拉斯金（Nicolas Raskin）、奧納納（Amadou Onana）等年輕球員可以接班。冠軍沒等到，但故事沒有白寫德布勞內、庫爾圖瓦、盧卡庫等人，很可能都完成了自己的最後一屆世界盃。他們沒有像法國、阿根廷一樣捧起冠軍，也沒有像西班牙建立王朝，但他們仍是近20年世界足壇最具代表性的國家隊之一。有人會說，比利時黃金世代失敗了。但如果回頭看這十多年，他們帶給球迷的，不只是成績。是2018年的逆轉日本，是擊敗巴西的經典一戰，是長年站穩世界第一的實力，也是讓世界重新認識比利時足球。英雄終會遲暮，黃金世代也無法擺脫歲月的逝去，但他們在球場上展現出的鐵血風骨與長達十餘年的高光堅守，早已超越了勝負本身。現在比利時陣中20出頭到26歲的小將已經扛起了球隊的核心，在之前的比賽裡，年輕化陣容依然能靠著瘋狂的跑動以大比分大勝美國隊。黃金世代的世界盃故事雖然遺憾終結，這段有遺憾也有榮光的旅程足夠被球迷記很久很久，而這些老將的堅守和交棒早已完成了自己的使命，宣告著比利時的下一個紅色盛世已經在路上。