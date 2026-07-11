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根據知名記者Shams Charania與ESPN的權威消息來源指出，邁阿密熱火球星巴姆·阿德巴約（Bam Adebayo）與前隊友「英雄哥」希羅（Tyler Herro）於當地時間周五上午，在拉斯維加斯某飯店的訓練場內爆發了激烈的肢體衝突，且阿德巴約直接動手擊打了希洛。這起事件的導火線，正是希羅日前在社群媒體上對阿德巴約的嚴厲批評與嘲諷。這起事件發生在當地時間週五上午，地點位於拉斯維加斯某飯店的訓練場內。當時希洛正代表密爾瓦基公鹿隊出席夏季聯賽。據悉，阿德巴約主動走向希羅，試圖就兩人在結束7年合作後，希羅在社群媒體上發表的批評言論進行理論，隨後雙方情緒失控並爆發肢體衝突。美記Sam Amick透露這起肢體衝突細節：「阿德巴約走進球場後，希羅先對他說了些話。隨後阿德巴約徑直走向希羅，毫不猶豫地一拳打了過去。希羅的青少年聯賽教練上前與阿德巴約對峙，希羅則在保全人員護送離場的過程中，對著這位昔日隊友叫囂。 」Charania表示，阿德巴約可能因與泰勒-希羅發生衝突而面臨處罰。「當時有一次擊打落在了臉部區域。接下來幾天，我們將看看聯盟和球員工會會在這件事上介入到什麼程度。」希羅當天出席公鹿在拉斯維加斯的夏季聯賽，臉部上疑似有被擊打的傷痕。當被問到自己當天與阿德巴約發生衝突的報道。他表示：「我唯一的回應就是不予置評。」根據美國體育記者西德里（Evan Sidery）透露的消息與對話截圖，這場衝突的真正起因是希洛上週利用私人分身帳號（小帳）發表了針對阿德巴約的貶低性言論。在流出的對話紀錄中，希羅向網友抱怨熱火球迷對他的嚴苛要求。當網友護航阿德巴約是聯盟前5級別的防守者、能穩定輸出20分與10籃板時，希羅反擊回嗆：「你覺得只在一些晚上當個頂級防守者，就值得6000萬年薪嗎？我就是好奇問問。我沒點名任何人，如果這話對號入座了，那就是誰吧。」希羅更在對話中情緒激動地發誓，強調自己才是對手重點包夾的對象：「兄弟，只要我保持健康，沒人能防住我！當巴特勒（Jimmy Butler）受傷，我們以東區第8打塞爾提克時，他們重點針對的是誰？我拿我孩子起誓，咱們實話實說吧。」兩人之所以會撕破臉，背景源自於今年6月底熱火隊發動的史詩級交易。熱火送出了希羅、多名年輕球員外加3個首輪籤與選秀互換權，從公鹿隊換來了字母哥阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與波提斯（Bobby Portis）。這筆2換9的大交易直接拆散了阿德巴約和希洛長達7年的搭檔關係。有報導指出，被送至公鹿的希洛心態失衡，才會在社群平台開小帳公開吐槽阿德巴約薪資溢價，直指兩人多年來在球隊地位上的積怨。