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▲李多慧沒買到防颱糧食，只能在家吃泡麵超無奈。（圖／翻攝自李多慧Threads@le_dahye）

巴威颱風暴風圈因被報導會在昨（10）日影響台灣，因此北北基桃都宣布停班停課。而韓籍啦啦隊李多慧原本在前一天要去賣場買防颱糧食，卻被排隊人潮嚇到直接回家，沒想到她昨日再度發文透露，因家裡沒東西吃，原本要去Outlet買東西，卻發現店家都關門，讓她只能乖乖回家吃泡麵，崩潰喊：「餐廳什麼時候才會開門？」李多慧在昨日於Threads發布一則影片，透露因工作取消，所以前往桃園的Outlet買東西，沒想到在Google顯示營業的店家，竟在到現場後發現都沒有開，讓她只能開車回家，後悔表示前一天沒有乖乖在超市排隊買防颱糧食，只能在家吃泡麵，崩潰直呼：「現在正在後悔身為一個沒耐心的韓國人…如果接下來一個星期都只能待在家吃泡麵怎麼辦？」還狂cue台粉，「台灣的前輩們，快給我一點建議吧…」李多慧也公開自己在家吃泡麵的落寞模樣，透露家裡真的沒有東西吃，還無奈直呼：「我真的不知道颱風天所有地方都會關門。」雖然只能難過吃泡麵，但李多慧還是搞笑表示：「難過但是好吃。」還下定決心下次颱風天前，一定要買好糧食，可愛模樣讓大家笑翻。事實上，李多慧在9日才於Threads發文：「明天有颱風，所以我跑來買防颱糧食了…結果排隊的人也太多了吧，最後我只跟李多慧（代言商品）拍了張照片就回家了。」還反問粉絲：「大家到底都是怎麼有耐心排隊的啊…真的太厲害了！」沒想到當初霸氣回家的模樣，竟讓自己超後悔，只能在家默默吃泡麵。