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洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）自7月1日宣布下個賽季將轉戰其他隊伍，結束8年湖人生涯後，其未來動向引發全聯盟關注。根據ESPN知名記者文霍斯特（Brian Windhorst）的最新爆料，詹姆斯已經與一支「非克里夫蘭騎士」的球隊基本達成了簽約協議。文霍斯特在節目中透露，他接到一位極度可靠的消息人士來電，對方信誓旦旦地表示，詹姆斯與另一支球隊的簽約已經塵埃落定，且這支球隊明確「不是騎士隊」。儘管文霍斯特對此保持謹慎，並強調詹姆斯的決策核心圈保密工作做得滴水不漏，但他本人此前也表示非常看好詹姆斯重返邁阿密熱火。詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）上周曾在 Podcast 節目中列出10支潛在候選球隊，包含騎士、勇士、熱火、76人、金塊、灰狼、尼克、獨行俠、塞爾提克與馬刺，並表示這些球隊全都在詹姆斯的考慮範圍內。如果詹姆斯追求職業生涯的完美童話收尾，重返發跡地騎士或曾締造巔峰的熱火都是絕佳選擇。然而，熱火目前不僅陣容極具吸引力，在薪資空間上也更具優勢。據ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，熱火目前低於第一層硬上限（First Apron）約1050萬美元。這意味著他們能為詹姆斯提供約700萬美元的合約，且還有餘裕簽下第14名球員，這份報價將優於其他競爭對手。熱火在休賽季發動震撼交易引進了「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），而字母哥正是詹姆斯多年來渴望搭檔的對象。專家分析，高齡近42歲的詹姆斯若以控球後衛之姿加盟，搭配字母哥與阿德巴約（Bam Adebayo），將組成 NBA 史上運動能力與機動性最恐怖的前場組合。除了呼聲極高的熱火，其他強權陣容的變動也成為詹姆斯考量的備選，外傳勇士計畫在自由市場全力追求詹姆斯。若詹姆斯最終選擇勇士，將有望與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green），以及剛遭遇前十字韌帶撕裂的巴特勒（Jimmy Butler）並肩作戰。76人在透過交易從塞爾提克換來布朗（Jaylen Brown）後，搭配原有的恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）與潛力新秀艾奇庫姆（V.J. Edgecombe），同樣是一支極具吸引力的爭冠勁旅。