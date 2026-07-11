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巴威颱風暴風半徑仍有350公里！最新路徑、何時要走一次看

強度雖然稍有減弱，但依舊是環流超級肥大的颱風。

巴威持續穩定的朝向「西北」前進

暴風圈預計會在今天深夜至明天凌晨這段時間，脫離台灣本島。

▲巴威颱風最新路徑預估，持續穩定的朝向「西北」前進，且路徑持續偏北的力道稍強，暴風圈預計會在今天深夜至明天凌晨這段時間，脫離台灣本島。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

14縣市戒備！巴威颱風最新陸警、海警範圍

陸上警戒範圍：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、彰化、南投、台東、馬祖應嚴加戒備。

▲氣象署最新陸警範圍14縣市入列，包括中部以北縣市、宜蘭、花蓮等。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風最新風雨時程！今白天最劇烈一路炸到深夜

尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，直到晚上雨勢逐漸趨緩

各沿海今天要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風

▲今天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風最新暴風侵襲率！停班停課機率較小：慎防致災降雨

北部縣市、宜花地區全部都已經達到100%；中部地區也是全部都是90%以上

7月12日各地縣市停班停課機率較小，不過也要看今天全天風雨強度是否造成嚴重災情

▲根據氣象署最新「各主要城市120小時暴風侵襲率」預報，北部縣市、宜花地區全部都已經達到100%。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中度颱風巴威今（11）凌晨1時15分暴風圈觸陸，半夜甚至出現重建雙眼牆結構，預估今天白天是風雨最為劇烈的時刻。《NOWNEWS》特別整理巴威颱風最新動態，包括最新路徑、風雨時程影響、陸警海警範圍、颱風何時會離開、暴風侵襲率以及停班停課分析，讓民眾一文掌握巴威颱風最新動態，也提醒民眾今天請好好待在家防颱。根據中央氣象署最新觀測，巴威颱風上午7時的中心位置在北緯24.6度，東經124.7度，在台北的東方約330公里之處，目前以每小時27公里速度向西北進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑350公里，十級風平均暴風半徑120公里，氣象署最新路徑預估，，且路徑持續偏北的力道稍強，目前最接近台灣時，已經都比前幾天預估的都還要遠，氣象署仍然持續發布海上、陸上颱風警報，請當地的民眾特別留意強風豪雨，也盡量不要外出以免發生意外。海上警戒範圍：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。氣象署表示，今天全台有雨，，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。在風力方面，氣象署則說，，同樣直到晚上才會開始逐漸減弱。北部、東半部沿海、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪逐漸增大至3公尺以上，請民眾不要隨意靠近海邊。根據氣象署最新「各主要城市120小時暴風侵襲率」預報，；南部地區則是僅1%至24%，也沒有列入陸警範圍當中。如果按照目前的路徑以及風雨時程概況評估，，最終還是要看各縣市政府的公告為準，請中部以北、宜花地區民眾即刻起嚴防致災性降雨，乖乖待在家防颱，不要隨意外出，並且即時觀測最新颱風動態。