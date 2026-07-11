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▲泰勒絲（右）婚禮不僅引發全世界關注，就連遺留的垃圾都超搶手。（圖／翻攝自泰勒絲IG@taylorswift）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星特拉維斯麥可凱爾西（Travis Michael Kelce），已在3日舉辦完婚禮，還在全球都引發熱烈關注。不料竟連現場垃圾都超值錢，有一名紐約藝術家賈斯汀吉格納克，在當天到辦婚禮的麥迪遜花園廣場周邊街道，蒐集婚禮結束後遺落的物品，他各封存在透明塑膠方塊後上網販售，50件作品包含菸蒂、吸管等竟全被搶光，讓他狂賺1250元美金（約台幣4萬元）。泰勒絲的婚禮吸引全世界關注，不料竟連場外周邊的垃圾，都能成為搶手物品。根據《法新社》報導，一名紐約藝術家賈斯汀吉格納克，在婚禮結束後前往麥迪遜花園廣場周邊街道，蒐集婚禮留下的各種物品，有糖果戒指、瓶蓋、左耳AirPod、菸蒂、警戒線、吸管、餐具、排卵檢測筆等。這名藝術家將這些物品一個一個全封存在透明塑膠方塊中後，以「雕塑作品」的名義，放在個人網站「New York City Garbage（紐約市垃圾）」販賣，一件賣25元美金（約台幣802元）。沒想到竟在短短不到一天就被搶光，目前已賣出50件作品，讓他狂賺1250元美金，他也透露之後可能還會再推出更多相關商品，並希望可以藉此創作，將這些物品化為時間膠囊，紀錄這個在紐約發生的重要事件之一。據悉，泰勒絲婚禮幾乎半個演藝圈、體壇大咖都到場，有紅髮艾德、卡蜜拉卡貝羅，休葛蘭、伊森霍克、傑森蘇戴西斯德、卡莉克勞斯德、堪薩斯城酋長隊員卡里姆杭特德、西雅圖海鷹隊外接員庫柏庫普，紐約巨人隊外接員朱朱史密斯舒斯特、NFL主播喬巴克，以及《夏日之戀》系列小說作者韓珍妮等人，空前盛況讓不少人就算購買現場遺留物品，也想跟這場婚禮沾上一點邊。