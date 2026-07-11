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根據國際足總（FIFA）的賽事安全政策，只要體育場方圓8英里（約12.8公里）內出現閃電活動，比賽就必須立即暫停30分鐘。

2026年世界盃8強淘汰賽高潮迭起，然而即將在佛羅里達州南部登場的英格蘭對陣挪威之戰，卻面臨了來自大自然的嚴峻考驗。根據英國《太陽報》報導，美國氣象專家發出警告，指出即便雷暴已經離開邁阿密，殘留的閃電仍可能導致這場備受矚目的歐洲強強對決被迫延遲。依照國際足總（FIFA）規定，球場周邊一旦偵測到閃電，比賽就必須延後至少30分鐘。資深氣象學家梅里爾（Chad Merrill）接受《太陽報》採訪時坦言，比賽當天硬石體育場附近「極有可能」出現強烈雷暴。由於受到海風推動，大西洋方向的陣雨與雷暴通常會在中午前後開始發展。尷尬的是，本場大戰定於當地時間下午5點開球，恰好撞上天候風險最高的時間點。梅里爾特別提醒，雖然這類雷暴的移動速度相當快（時速約16至32公里），會逐漸向佛州半島內陸推進，但閃電的覆蓋範圍可達16至32公里，遠超雷暴雲團本身。也就是說，即便暴風雨看似過去了，閃電的威脅仍會持續一段時間。先前英格蘭對陣墨西哥的小組賽就曾因此大延誤1小時，這回面對挪威，歷史恐將重演。梅里爾呼籲從英國等地遠道而來的球迷：「只要聽到雷聲，就該立刻進入室內避險，並在雷暴結束30分鐘後再出門。」除了隨時可能中斷比賽的閃電，邁阿密的極端高溫與空氣品質，也將對球員和觀賽球迷帶來巨大考驗。比賽當天最高氣溫預計達攝氏33度，但在極高濕度催化下，體感溫度將逼近恐怖的攝氏37度。在如此潮濕悶熱的環境下，人體的散熱功能會大幅受限。氣象專家提醒步行前往球場的球迷必須隨時補充水分，若出現頭暈、眩暈、發冷或停止出汗等身體異狀，都是熱衰竭的危險訊號。此外，由於佛州近期氣候較往年乾燥，當地引發了多起灌木火災，導致目前邁阿密的空氣品質僅處於「中等」水平。患有呼吸道或肺部疾病的球迷，在進場觀戰時也需額外留意自身的健康狀況。