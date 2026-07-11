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▲巴威颱風路徑將從北部近海通過，颱風暴風圈周六凌晨已經接觸台灣本島陸地。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風下午最靠近！陸警範圍不再擴大

▲巴威颱風影響，今天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

豪雨下整天 北台灣防11級強陣風

巴威颱風（國際命名：Bavi）暴風圈大舉侵襲台灣陸地，中央氣象署科長林伯東表示，除了原先的「北北基、桃園」之外，今（11）日「桃竹苗、台中、南投、台東」上午都已進入暴風圈範圍，巴威颱風今天下午至傍晚會來到最靠近台灣的位置，各地風雨將持續至深夜。中度颱風巴威，今（11）日上午8時，位置在台北的東方約310公里的海面上，以每小時28轉25公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒40公尺（每小時144公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺（每小時180公里），相當於15級風，7級風暴風半徑350公里，10級風暴風半徑120公里。林伯東指出，路徑持續往西北，暴風圈清晨接觸北北基、宜蘭、花蓮，上午擴大到桃竹苗、台中、南投、台東，巴威颱風今天下午至傍晚距離台灣最近，中心距離北海岸陸地約150公里，由於巴威颱風今天上午暴風半徑縮小，因此陸上警戒範圍預估將維持在「彰化以北、宜花東」，未來不會再新增。林伯東說明，巴威颱風的強度、暴風圈在今天白天會維持現況，通過台灣北部時，南側環流會受地形破壞，今晚「強度、暴風圈」就會進一步降低，預計明（12）日清晨登陸中國福建地區。林伯東提醒，今天「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，雨勢表現會是「長時間持續的下」，其它地區也都有大雨或豪雨，直到晚上颱風逐漸遠離後，雨勢才會逐漸趨緩。林伯東也補充，目前風力觀測，在彭佳嶼已出現12級，蘭嶼11級，基隆、梧棲、東吉島10級，隨著颱風中心接近，台北市區、新北、基隆北海岸、宜蘭也都要注意10至11級的強陣風。