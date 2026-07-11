今7月11日巴威颱風致停班課，想知道「星巴克颱風天有開嗎」？根據星巴克官網表示：「各單店將根據各地天候及人力情況機動調整營業時間」，想喝現在全台門市5大星沁爽「單杯特價99元」，推薦使用一鍵查詢門市電話並致電確認後再出門，風雨來襲務必注意安全。路易莎表示，淡水紅樹林「白霧時光」開幕優惠，限時餐飲88折。
星巴克：7/11停班課颱風天有開嗎？一鍵查營業時間
星巴克颱風期間門市營業時間說明，星巴克表示，「星巴克重視每位顧客與夥伴的安全問題，考量颱風風雨會因時間及區域而有不同影響，各單店將根據各地天候及人力情況機動調整營業時間。」
建議民眾，可由星巴克企業網站的門市查詢功能 ，掌握門市電話並致電確認。星巴克建議，若門市有營業，可先使用星巴克APP行動預點或外送平台外帶自取功能先於線上完成點餐，以縮短等待的時間。造成不便，敬請見諒。
《NOWNEWS今日新聞》提醒民眾，風雨來襲，真的想出門喝杯星巴克，務必注意安全。
星巴克：5大星沁爽「單杯特價99元」開喝！
即日起至7月21日，星巴克全台門市，蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽、蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽，大杯單一價99元；還可加15元升級特大杯。
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市；優惠品項依各門市現貨為準；優惠、各行銷活動恕不合併使用。
路易莎「白霧時光」進駐淡水紅樹林！88折開幕優惠
路易莎「白霧時光WHITE MIST」爆紅！繼新板傑仕堡、台南安平雅樂軒酒店，最新開幕淡水紅樹林店，擁有現在最大約260坪空間，百元起創意早午餐、咖啡三重奏、現烘麵包、窯烤披薩等多元餐點供應。
7月13日至7月23日每周一至周四晚間5點後，「白霧時光」淡水紅樹林店全館餐飲享88折優惠。
白霧時光WHITE MIST淡水紅樹林店 資訊
地址：新北市淡水區淡金路2號
時間：09:30~21:00
電話：02-86268613
線上訂位
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星巴克颱風期間門市營業時間說明，星巴克表示，「星巴克重視每位顧客與夥伴的安全問題，考量颱風風雨會因時間及區域而有不同影響，各單店將根據各地天候及人力情況機動調整營業時間。」
建議民眾，可由星巴克企業網站的門市查詢功能 ，掌握門市電話並致電確認。星巴克建議，若門市有營業，可先使用星巴克APP行動預點或外送平台外帶自取功能先於線上完成點餐，以縮短等待的時間。造成不便，敬請見諒。
《NOWNEWS今日新聞》提醒民眾，風雨來襲，真的想出門喝杯星巴克，務必注意安全。
即日起至7月21日，星巴克全台門市，蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽、蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽，大杯單一價99元；還可加15元升級特大杯。
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市；優惠品項依各門市現貨為準；優惠、各行銷活動恕不合併使用。
路易莎「白霧時光WHITE MIST」爆紅！繼新板傑仕堡、台南安平雅樂軒酒店，最新開幕淡水紅樹林店，擁有現在最大約260坪空間，百元起創意早午餐、咖啡三重奏、現烘麵包、窯烤披薩等多元餐點供應。
7月13日至7月23日每周一至周四晚間5點後，「白霧時光」淡水紅樹林店全館餐飲享88折優惠。
白霧時光WHITE MIST淡水紅樹林店 資訊
地址：新北市淡水區淡金路2號
時間：09:30~21:00
電話：02-86268613
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