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根據《ESPN》權威記者夏姆斯·查拉尼亞（Shams Charania）與《The Athletic》的最新報導，邁阿密熱火當家中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）與甫被交易至密爾瓦基公鹿的前隊友希羅（Tyler Herro），週五上午在拉斯維加斯爆發了嚴重的肢體衝突。阿德巴約在兩人碰面時，直接朝希羅的臉部揮拳。隨著內幕不斷曝光，這對曾經並肩作戰七年的兄弟為何徹底決裂，以及一段過去的對話被網友翻出，展現出兩人昔日的「兄弟情」，讓不少球迷感到不勝唏噓。這起事件發生在拉斯維加斯名勝世界賭場（Resorts World Casino）內的附設體育館。當時希羅正帶著他的 AAU（業餘體育聯合會）球隊在該處訓練。根據多名目擊者向《The Athletic》透露的內幕，當阿德巴約走進球場時，希羅先對他說了些什麼。隨後，阿德巴約毫不猶豫地走向希羅，並直接朝他的臉部區域揮了一記重拳。希羅的AAU教練見狀立刻上前攔阻阿德巴約，而希羅則在被保全人員護送離場時，不斷對著這位昔日隊友破口大罵。當地警方隨後證實，並未接獲報案。兩人之所以從兄弟變仇人，背景源於上個月底熱火發動的那筆「史詩級交易」。熱火將希羅等人作為籌碼送往公鹿，換來了「字母哥」安阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。交易拍板後，希羅疑似心態失衡，被爆出使用社群媒體小帳和網友對話，嘲諷阿德巴約只會防守，更在私訊中大肆批評阿德巴約的球技，質疑他根本不配拿那份破億美元的頂薪續約（阿德巴約剛簽下3年1.66億美元合約）。這些言論最終傳到了阿德巴約耳裡，成為他親自到賭城找希羅「算帳」的導火線。諷刺的是，在衝突發生後的下午，熱火與公鹿正好在夏季聯賽交手。阿德巴約並未出席這場比賽，而坐在場邊觀戰的希羅在接受轉播單位訪問時，似乎還試圖粉飾太平。當被問及見到熱火教練團與老隊友的感受時，希羅面帶微笑地表示：「全是愛。在邁阿密的一切都是愛。我們雙方關係都很好，這對彼此都是個重新開始的好機會，我們都為此感到非常高興。」這段訪問發生在衝突消息走漏前不久，事後回看顯得格外尷尬。熱火與公鹿球團目前皆拒絕對此衝突發表評論。隨著兩人撕破臉，美國媒體也翻出了一段兩人過去受訪時的經典互動影片，強烈的對比讓許多球迷大嘆可惜。當時的訪問片段中，希羅問阿德巴約：「如果打架的話，你覺得哪個隊友會永遠挺你、當你的後盾？」阿德巴約笑著回答：「我會選你（希羅），因為我們認識最久、關係最深。」希羅當時也毫不猶豫地霸氣回應：「沒錯，我絕對挺到底（Yeah, I’m coming）。」然而，這對曾經誓言要在打架時互相力挺的七年戰友，如今卻因為一筆交易與網路流言，演變成真實在場上朝對方揮拳的仇人。