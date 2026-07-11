韓國記憶晶片巨頭SK海力士（SK Hynix），其CEO郭魯正（Kwak Noh-Jung）近日接受外媒專訪時表示，明年全球記憶體產業恐將迎來史上最嚴重的供應短缺。
根據《路透社》報導，郭魯正稱，儘管SK海力士正在積極擴充產能，但市場對記憶體的需求，持續超出科技公司的生產能力，從供應角度來看，明年將是行業歷史上最糟糕的一年，未來10年估計都會處於短缺狀態。
報導提到，SK海力士和三星電子都參與了韓國政府的一項計劃，希望5年內能將韓國記憶體產能翻倍，包括投資400兆韓元，在韓國西南部建造晶片生產設施。
郭魯正透露，美國仍然是未來半導體製造投資的候選國家之一，公司將優先考慮那些能夠提供充足土地、電力、水源、技術勞工，讓製造成本更具競爭力的地區，如果這些條件都能滿足，美國、日本和東南亞都在考慮之列，目前尚未做出任何決定。
崔泰源：市場需求確實龐大
不只郭魯元，SK集團會長崔泰源也在接受美國財經媒體《CNBC》採訪時表示，幾十年來，記憶體一直處於半導體領域一個沉睡的角落，但AI的蓬勃發展，使其變成了一個巨大的、成長中的市場。
崔泰源告訴《CNBC》，每當他與客戶、合作夥伴會面時，對方總會希望獲得更多晶片，即使SK海力士已經宣布，5年內要將產能翻倍，客戶仍表達不足：「所有顧客都告訴我，『還不夠，我們需要更多』。」
報導提到，SK海力士是高效能記憶體領域的領航者，而高效能記憶體是推動AI模型訓練、高效運算、大型資料中心與高階繪圖不可或缺的核心元件，與手機或筆記型電腦的RAM相比，AI晶片需要的是高頻寬記憶體（HBM），這種記憶體是透過複雜的製程製造的。
崔泰源並補充說，市場需求是如此巨大，呈現「指數級增長」，直言他真的看不到HBM需求有正在萎縮的跡象。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導提到，SK海力士和三星電子都參與了韓國政府的一項計劃，希望5年內能將韓國記憶體產能翻倍，包括投資400兆韓元，在韓國西南部建造晶片生產設施。
郭魯正透露，美國仍然是未來半導體製造投資的候選國家之一，公司將優先考慮那些能夠提供充足土地、電力、水源、技術勞工，讓製造成本更具競爭力的地區，如果這些條件都能滿足，美國、日本和東南亞都在考慮之列，目前尚未做出任何決定。
崔泰源：市場需求確實龐大
不只郭魯元，SK集團會長崔泰源也在接受美國財經媒體《CNBC》採訪時表示，幾十年來，記憶體一直處於半導體領域一個沉睡的角落，但AI的蓬勃發展，使其變成了一個巨大的、成長中的市場。
崔泰源告訴《CNBC》，每當他與客戶、合作夥伴會面時，對方總會希望獲得更多晶片，即使SK海力士已經宣布，5年內要將產能翻倍，客戶仍表達不足：「所有顧客都告訴我，『還不夠，我們需要更多』。」
報導提到，SK海力士是高效能記憶體領域的領航者，而高效能記憶體是推動AI模型訓練、高效運算、大型資料中心與高階繪圖不可或缺的核心元件，與手機或筆記型電腦的RAM相比，AI晶片需要的是高頻寬記憶體（HBM），這種記憶體是透過複雜的製程製造的。
崔泰源並補充說，市場需求是如此巨大，呈現「指數級增長」，直言他真的看不到HBM需求有正在萎縮的跡象。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。