中颱巴威肆虐全台，強風暴雨重創空中交通！桃園機場今（11）日罕見全面停擺，單日高達760個航班取消，航廈陷入前所未有的空城狀態。不少機場員工驚呼是從業多年來「史上首次」集體停飛；內行網友與機場員工更坦言，過去被封為最敢飛的長榮航空這次也全面大撤班，「連長榮都不飛就知這次風雨有多嚇人！」
🟡 連長榮都不飛！桃機慘變空城一航廈掛蛋
「在機場上班才知道的事！」一名在桃園機場服務的員工在社群平台 Threads 貼文震撼表示，受巴威颱風影響，11 日桃園機場有多達 760 個航班全面停飛，機場內部僅剩極少數值班人員。也有資深員工感嘆，在機場工作長達 13 年，頭一回遇到「連放兩天颱風假」且大幅度停飛的空前狀況。
隨著畫面曝光，網友與內行玩家直呼不可思議，紛紛留言指出：「連長榮都不飛，就是代誌大條了！」、「長榮都不飛代表真的不能飛了，這風雨太嚇人」。現場工作人員也無奈表示，機場內 24 小時咖啡廳因為合約規定不能隨便打烊，「今天還是要來上班，但裡面根本完全沒人……」，徹底證實桃機內部已成空城。不過也有網友發現，昨夜仍有一班荷蘭航空（KLM）展現驚人技術，順利在深夜 23:59 壓線起飛逃離暴風圈。
即時航空追蹤網站 Flightradar24 查看畫面更驚見，受巴威颱風強烈風場與各大航空公司大減班影響，台灣本島及周邊海域上空幾乎「一架民航機都沒有」，呈現極為罕見的全台空域完全淨空奇景。
此外，據桃機現場地勤人員透露，今日第一航廈入境人數甚至直接「掛蛋」，僅第二航廈有約 800 多名降落旅客（含 300 多名轉機客），整座桃園機場幾乎處於淨空狀態。
🟡 週日恐迎大爆發！機場地勤籲做好心理準備
雖然今日桃機難得享受短暫的安靜，但多數地勤與機場接送從業者早已預見接下來的挑戰。許多工作人員紛紛警告，由於 760 個航班的旅客與大量機隊需要重新調度與消化，預計明天（週日）機場將迎來瘋狂的補飛潮與人潮大爆發，「有多爽就有多痛，星期日一定會嗨翻天、大爆炸！」
《NOWNEWS》特別提醒，颱風期間航班異動頻繁，計畫出國或回國的旅客務必隨時關注航空公司官網之最新航班動態，切勿貿然前往機場，以免徒勞無功。
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「在機場上班才知道的事！」一名在桃園機場服務的員工在社群平台 Threads 貼文震撼表示，受巴威颱風影響，11 日桃園機場有多達 760 個航班全面停飛，機場內部僅剩極少數值班人員。也有資深員工感嘆，在機場工作長達 13 年，頭一回遇到「連放兩天颱風假」且大幅度停飛的空前狀況。
即時航空追蹤網站 Flightradar24 查看畫面更驚見，受巴威颱風強烈風場與各大航空公司大減班影響，台灣本島及周邊海域上空幾乎「一架民航機都沒有」，呈現極為罕見的全台空域完全淨空奇景。
此外，據桃機現場地勤人員透露，今日第一航廈入境人數甚至直接「掛蛋」，僅第二航廈有約 800 多名降落旅客（含 300 多名轉機客），整座桃園機場幾乎處於淨空狀態。
雖然今日桃機難得享受短暫的安靜，但多數地勤與機場接送從業者早已預見接下來的挑戰。許多工作人員紛紛警告，由於 760 個航班的旅客與大量機隊需要重新調度與消化，預計明天（週日）機場將迎來瘋狂的補飛潮與人潮大爆發，「有多爽就有多痛，星期日一定會嗨翻天、大爆炸！」
《NOWNEWS》特別提醒，颱風期間航班異動頻繁，計畫出國或回國的旅客務必隨時關注航空公司官網之最新航班動態，切勿貿然前往機場，以免徒勞無功。
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