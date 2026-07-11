我是廣告 請繼續往下閱讀

巴威颱風步步逼近，全台民眾皆嚴陣以待、盡量減少外出。就在這緊繃的防颱時刻，「電音天后」謝金燕（姐姐）沒有忘記在家躲颱風的粉絲們，特地於Instagram上驚喜釋出一段火辣的熱舞影片，不僅大秀招牌好身材，更貼心祈求大家平安，為颱風天增添了滿滿的活力與正能量。謝金燕在IG上發布了這段動態，並附上俏皮的文字寫道：「」天后不僅親自兌現了粉絲們對於「颱風天特別福利」的期待，字裡行間也流露出對大眾安全的關心，展現她一貫親民且溫暖的作風。根據謝金燕分享的畫面，姐姐即便在家中，整體造型依然充滿天后氣場。她頭戴時髦的格紋造型帽與黑色墨鏡，脖子上配戴著個性十足的金屬粗項鍊，隨著音樂節奏自信擺動。最令人驚豔的，莫過於她極度不科學的好身材。畫面中，她身穿一件大地色系的極短版運動上衣，內搭黑色內衣，下半身搭配深色寬鬆休閒褲。隨著舞蹈動作，謝金燕緊實的小蠻腰與超深邃的「川字腹肌」一覽無遺。零贅肉的完美體態，再次向外界證明了她長年以來極度嚴格的自我管理與健身毅力。這支「颱風天限定」的舞蹈影片一經發布，立刻引起社群網路上的熱烈迴響。在風雨交加的時刻，姐姐用她獨有的熱情與魅力，成功安撫了民眾防颱的緊張情緒，也讓粉絲們在颱風天裡大飽眼福。