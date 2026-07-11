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邁阿密熱火與密爾瓦基公鹿的世紀交易餘波盪漾，前熱火隊友阿德巴約（Bam Adebayo）與希羅（Tyler Herro）驚傳在拉斯維加斯爆發嚴重肢體衝突，阿德巴約更直接朝希洛的頭部揮拳。這起罕見的場外暴力事件不僅引發譁然，外界更關注NBA官方是否會對阿德巴約祭出禁賽處分。這也讓剛透過重磅交易來到南灘的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）處境略顯尷尬，才剛加盟新東家準備大展身手，新搭檔就捲入暴力風波。NBA球員在場外發生肢體衝突並不常見，一旦發生，聯盟通常會介入調查並祭出一定程度的禁賽處分。根據《ESPN》資深記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，阿德巴約在拉斯維加斯的訓練場內主動找希洛理論，並在衝突升級後擊打了對方。外界預估，阿德巴約面臨禁賽處分幾乎已成定局，但刑期長短仍有待聯盟定奪。回顧NBA近期的類似案例，2024年2月史都華（Isaiah Stewart）事件有點相似，底特律活塞的史都華在球場通道揮拳擊打鳳凰城太陽的尤班克斯（Drew Eubanks），最終遭警方逮捕，並被聯盟處以禁賽3場的嚴厲處分。但是史都華過去有多次不良紀錄，包含2021年與詹姆斯（LeBron James）發生衝突遭禁賽2場。反觀阿德巴約職業生涯紀錄相對良好，此前從未被禁賽，僅在2022年對陣塞爾提克時因吞下2次技術犯規被驅逐出場過1次。基於阿德巴約過往的優良紀錄，加上事件發生在休賽季初期，專家推測聯盟或許不會痛下重手，禁賽場次預估落在1至2場之間，但仍會對熱火新賽季的開局造成影響。這起事件中最無奈的，莫過於剛被交易至熱火的兩屆MVP字母哥。熱火球團原本期望透過送走希洛等人換來字母哥，讓他與阿德巴約組成全聯盟最恐怖的防守與禁區雙塔，力拚總冠軍金盃。然而，字母哥才剛抵達邁阿密準備迎接生涯新篇章，球隊的二當家阿德巴約就因情緒失控爆發毆打前隊友，面臨開季禁賽危機。這無疑為熱火新賽季的陣容磨合與團隊氣氛蒙上了一層陰影，也讓急欲爭冠的字母哥開局就遭遇了意想不到的場外麻煩。這對曾在熱火並肩作戰7年、甚至曾誓言要在打架時「互相力挺」的戰友，如今徹底決裂的原因，源自於希羅在社群網路上的私下抱怨遭到外流。希洛不僅質疑阿德巴約的進攻影響力，更直接把矛頭對準他剛簽下的3年1.66億美元頂薪延長合約（平均年薪高達約5340萬美元）。希羅在網路上開轟：「只在某些夜晚當個頂級防守者，就值得拿6000萬年薪嗎？只要我保持健康，我才是那個需要被重點包夾的人，而不是『另一個人』。」這些針對薪資與球隊地位的輕蔑言論，最終徹底激怒了阿德巴約。