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▲林智群律師點出郭台銘跟高中生共同點，認為他一旦愛上了，就算在公園餵蚊子也無怨無悔。（圖／翻攝自林智群律師（klaw）FB）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘與51歲謝姓女球友Annie的緋聞，在近期鬧得沸沸揚揚。不料上月底遭爆料後，郭台銘本月6日又被捕捉深夜於公園密會女球友，再度引發熱議。而律師林智群也在9日於FB發文分享對該事件的看法，指出有錢人與高中生的共同點，認為戀愛中的男人，就算大熱天在公園餵蚊子也無怨無悔。林智群9日在FB發文，分享郭台銘再度被捕捉密會女球友的想法，「不管是高中生還是有錢人，一旦愛上了，就算是大熱天在公園裡面餵蚊子，也是無怨無悔。」還感嘆：「戀愛中男人就是這麼樸實無華。」這番發言也再度引發大批網友熱議，「愛到卡慘死（戀愛中的男、女）」、「情到深處無怨尤」、「臨老入花叢，暈到不行了！」還有人直呼可以拍成短劇「霸道總裁愛上絕經的她」。郭台銘在上個月底爆出與女球友關係曖昧後，女方遭爆火速搭機離台，本以為兩人已斷連，沒想到6日郭台銘被目擊搭保母車出現在萬豪酒店的公園附近。他先下車散步似乎在等人，還拿電話聊了20分鐘，接著不久後，Annie就出現在附近，看到狗仔採訪車還不敢靠近郭台銘，在約50公尺遠的距離就直接離開。