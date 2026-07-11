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2026世界盃淘汰賽再爆看台歧視爭議！在英格蘭以3：2險勝墨西哥的激烈賽事中，英格蘭當家門將皮克福德（Jordan Pickford）遭到現場部分墨西哥球迷以涉及「恐同」的爭議詞彙「puto」大肆辱罵。此舉引發英格蘭球迷組織的強烈譴責，並呼籲國際足總（FIFA）祭出更嚴厲的懲罰措施。這場在阿茲特克球場（Azteca）舉行的淘汰賽中，皮克福德在門前表現出色，是英格蘭在客場環境及高海拔影響下挺進下一輪的關鍵功臣。然而，每當他開出球門球時，看台上就會傳來大批墨西哥球迷高喊「puto」的聲音。據了解，「puto」一詞原意指男性性工作者，在墨西哥足球文化中長期存在爭議。儘管部分人士堅稱這只是看台文化與足球傳統的一部分，但墨西哥政府反歧視委員會（CONAPRED）早已明確將該詞列為恐同用語。事實上，由於墨西哥球迷屢次在國際賽場上使用這個詞彙，國際足總此前已多次對墨西哥足協開出罰單，累計罰款金額已超過100萬英鎊。針對皮克福德遭受的攻擊，英格蘭球迷組織「Three Lions Pride」與「Pride In Football」隨即發表聯合聲明，對此表達強烈不滿。聲明中痛批：「『puto』不是玩笑，不是傳統，也不是足球文化的一部分——這就是恐同，沒有任何藉口，也無法剝離其作為恐同侮辱語的歷史。」該組織更指出，這已經是本屆世界盃期間，墨西哥球迷第3次在看台上出現類似的辱罵行為（先前對陣捷克與厄瓜多爾時也曾發生）。聲明強烈抨擊國際足總：「FIFA在本屆賽事中削弱了反歧視的宣傳，已經產生了明顯的負面影響。作為足球運動的管理者，FIFA有責任保護這項運動。」他們呼籲墨西哥足協與FIFA必須推出更有效的反歧視教育，若情況未見改善，就應採取更嚴厲的處分。儘管在整場比賽中不斷遭到言語攻擊，但自2020年與妻子梅根（Megan）結婚、育有3個孩子的皮克福德展現了極佳的心理素質。他並未顯露任何受到恐嚇或影響的跡象，全場發揮沉穩，帶領「三獅軍團」順利過關。接下來，英格蘭將繼續為世界盃4強席位而戰。若能延續勝勢，他們將在準決賽中對陣阿根廷或瑞士。