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外國人囤食物防颱！「颱風還沒來已經吃完」入境隨俗笑翻

結果他昨天發文表示：「我已經把颱風天準備的食物吃完了。」貼文截至目前為止已經突破4萬讚。

▲一名住在台灣的外國人「迪馬」為了防颱去購買物資，結果巴威颱風根本就還沒來，他已經在周五把囤糧全部吃完，笑翻許多台灣人表示：「學到台灣人壞的超好笑。」（圖/Threads）

台灣人防颱「根本在中元普渡」！全聯、好市多店員都傻眼了

▲巴威還沒到的周四夜晚，全聯就已經有多家門市的架上東西已經被民眾清空。（圖／記者鍾怡婷攝）

「請問大家是在中元普渡還是防災？」

「有人買到真的以為是要中元普渡，每次颱風都這樣，大家有沒有想過你只是想購物而不是想防災。」

到底是真防颱還是滿足購物私慾變成中元普渡，大家心中自有答案囉！

▲巴威颱風準備襲台前2天，好市多就出現搬空架上物資的現象。（圖／Threads）

中度颱風巴威今（11）日影響台灣最為劇烈，許多人為了防颱，早早在周四、周五就已經到超市、量販店準備好防災物資，然而尷尬的是，巴威颱風其實從周五晚至周六整天才影響台灣，其實就是快閃20小時，但不少民眾卻大量搶購物資，連全聯店員都忍不住在社群表示：「請問大家是在中元普渡還是防災？」還有住在台灣的外國人雖然提前準備好防災物資，但卻在颱風來之前就吃光，引爆大批台灣人留言笑翻，非常有共鳴。一名住在台灣的外國人「迪馬」，近期來到台灣學習中文，這回正巧遇上巴威颱風來襲，想說先準備好防颱物資，不少台灣網友都紛紛留言表示，、「現在你能理解為什麼颱風只來一天，民眾卻總是把超市搶空了」、「POV：當颱風天只是台灣人滿足購物慾的伸展台」、「恭喜入境隨俗！防颱X！想吃垃圾食物O」。在巴威颱風確定會侵襲中部以北縣市之後，從周四開始就已經有大批民眾殺到量販店、超市去購買防颱物資，《NOWNEWS》記者周四晚間實際直擊全聯門市，架上的泡麵、餅乾、生鮮蔬果就已經被各種搶光；就連好市多也出現同樣狀況，包括牛肉、冷凍食品、熟食區也幾乎都被搬光，彷彿好像末日要來臨一樣，物資被大量囤貨。有全聯店員就在社群平台「Threads」貼文幽默表示：也有好市多員工出面提到：「一堆人買一卡車的東西....颱風不是就只有一天嗎？超級不合理，真的是在假防災真消費」、不過記者老實說，不知道為何真的有這種魔力，周四晚間去購買防颱物資時，其實今早已經吃的差不多了，台北風雨甚至都還沒正式開大已經沒食物可吃。這回透過外國人有趣經歷貼文加上店員的反饋，大家可以想想王世堅的名言：「有沒有哪一些不該花而花，哪一些該省的沒省到，這些你都沒檢討！」