我是廣告 請繼續往下閱讀

台鐵公布今日12時至18時各級列車行駛資訊：

西部幹線

東部幹線（樹林=花蓮=台東間）

南迴線（新左營=台東間）

支線

觀光列車

因應巴威颱風來襲，台鐵今（11）日上午公布最新列車行駛資訊，自12時至18時前，南迴線各級列車正常行駛，但西、東部幹線對號列車全面停駛。對號列車：全面停駛。非對號列車：基隆=后里（含海線）停駛，后里=彰化間視風雨狀況機動行駛，彰化=潮州間正常行駛。對號列車：全面停駛。非對號列車：樹林=花蓮間停駛、花蓮=台東間正常行駛。對號列車：正常行駛。非對號列車：正常行駛。除沙崙線正常行駛，其餘支線均停駛。藍皮解憂號、海風號、山嵐號、鳴日號、鳴日廚房、1次及2次環島之星停駛。台鐵說明，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。最新運行資訊可洽台鐵公司官方網站、台鐵公司24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。或各就近車站。