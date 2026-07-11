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邁阿密熱火近日爆發前隊友衝突事件，引發NBA圈高度關注。根據ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）與《The Athletic》多方報導，熱火核心長人阿德巴約（Bam Adebayo）與前隊友希羅（Tyler Herro）日前在拉斯維加斯發生肢體衝突，阿德巴約被指在碰面過程中朝希羅臉部揮拳。事件曝光後，前NBA球員格林（Danny Green）也在節目中談到自己的看法，認為阿德巴約並不是會無故挑釁的人，而是屬於有話直接面對面解決的真男人類型。隨著《ESPN》與《The Athletic》踢爆衝突細節，指出阿德巴約因為不滿希羅在社群小帳私訊中嘲諷他「只會防守、不配拿3年1.66億美元頂薪」，憤而在拉斯維加斯訓練場朝希羅面部揮拳。NBA老大哥「聖堂射手」格林（Danny Green）也在節目中談到自己的看法，認為阿德巴約並不是會無故挑釁的人，而是屬於有話直接面對面解決的類型。格林表示：「我可以想像Bam會去確認對方的想法。Bam是一個真男人。如果你有話想說，他可能會直接問：『你對我有意見？老兄，那就當著我的面說。』如果我們之間有問題，你可以直接跟我談，讓我知道發生什麼事。」不過格林也坦言，目前外界仍不清楚衝突完整經過，因此對事件細節保持保留態度。「我不知道事情的嚴重程度，但這確實讓我感到震驚。」阿德巴約與希羅過去多年都是熱火的重要核心，兩人自2019年起並肩作戰，曾一起打進2020年NBA總冠軍賽，也經歷過多次季後賽征戰。然而，隨著熱火近期完成震撼交易，希羅被送往密爾瓦基公鹿，換來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），兩人的關係也出現變化。衝突可能與希羅過去在社群平台上的言論有關。外界傳出，希羅疑似透過私人帳號發表對阿德巴約的不滿，包括質疑其球技以及高薪合約價值，而相關內容最終傳到阿德巴約耳中。因此阿德巴約週五上午直接在賭城硬闖訓練場、當眾朝希羅揮出直拳，逼得希羅只能在保全護送下咆哮離場。諷刺的是，希羅在衝突發生後的下午出席夏季聯賽時，還對著鏡頭強顏歡笑表示：「在邁阿密的一切都是愛（All love），我們關係很好。」不過目前雙方當事人、熱火與公鹿官方都尚未對事件做出正式回應。