7月11日周六巴威颱風停班停課，想知道麥當勞、必勝客有開嗎？本文整理包括達美樂、拿坡里、肯德基、頂呱呱、漢堡王、摩斯漢堡、德克士共9大速食營業時間異動一次看，風雨太大家裡沒有備糧，想出門吃漢堡、披薩、炸雞的民眾，建議事先查詢或致電鄰近門市餐廳詢問，確認後再出門且務必注意安全。
麥當勞：停班停課縣市「暫停外送」！各餐廳營業、活動調整
根據麥當勞官網「颱風期間服務調整公告」，麥當勞表示：「因應颱風來襲，歡樂送將於各縣市宣布停班停課之區域暫停外送服務。」期間將提供以下服務：
◾️餐廳內用／外帶服務
◾️得來速
◾️手機點餐
提醒民眾，「使用手機點餐並選擇得來速取餐時，餐點將於您至車道報號後才開始準備，以確保餐點新鮮美味。」並強調「颱風期間，提醒您出門在外請注意安全；造成不便，敬請見諒」。
而餐廳活動部分，也因颱風影響，為顧客安全考量，麥當勞餐廳「小麥麥體驗營」、「麥麥樂天團」、「生日派對」等活動，將依據各縣市政府人事行政處公告，若活動當天為「停班」或「停課」，活動將暫停舉辦。謝謝支持，造成不便，敬請見諒。
必勝客：停班停課縣市「暫停外送服務」！菜單部分調整
必勝客表示，「因應颱風影響，為確保顧客及外送夥伴安全，停班停課縣市將暫停外送服務。」
◾️外帶服務正常
◾️手機APP及網路點餐正常
提醒民眾，「各門市將視天候狀況調整營業時間，若有疑慮歡迎於訂餐前先致電門市確認營業狀況。造成您的不便，敬請見諒，外出也請務必注意安全！」
肯德基：停班停課縣市「暫停外送服務」！提供部分限定餐點
肯德基表示，為了保障我們外送夥伴的人身安全，肯德基有以下外送服務調整：
◾️當地方縣市政府宣布停止上班時，該縣市的肯德基門市將暫停外送服務。
◾️仍然可以選擇外帶、車道服務、內用或使用網路預訂快取。
◾️停止上班上課縣市的餐廳，將會視實際情況提供部分限定餐點，並適時調整營運狀態。
達美樂：停班停課地區「暫停外送服務」
達美樂表示：「颱風期間，大家注意安全！」因應颱風影響，為確保顧客及同仁安全，門市將視天候狀況，調整營業時間；停班停課地區將暫停外送服務。造成您的不便，敬請見諒。
拿坡里：停班停課縣市「暫停外送服務」！視風雨調整營業時間
拿坡里表示：「經各縣市主管機關宣布停班停課，則該縣市的拿坡里所有門市都會暫停外送服務。」內用與外帶的實際營業時間，則會視風雨狀況隨時調整。
建議大家可提前利用網路線上訂購、或電話預訂再出門取餐，提醒大家先行致電確認門市營業狀態，颱風天出門務必安全。
頂呱呱：全台街邊店「7/11暫停營業」
頂呱呱表示，因颱風來襲，為顧及員工及顧客安全，「7/11營業調整，全台頂呱呱街邊店暫停營業。」百貨門市營業時間依各商場公告為準。
漢堡王：視天氣「調整門市營業時間」！停班停課縣市無法外送
漢堡王表示：「視天氣狀況動態調整門市營業時間，商場門市將依據商場營業安排進行調整。」停班停課縣市「依政府規定，無法提供外送服務」。
考量風雨可能對不同地區及時段產生影響，建議消費者出發前查閱商場官網、或於漢堡王官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認實際營業情況，請消費者外出務必留意安全。
摩斯漢堡：視風雨調整門市營業時間及暫停外送
摩斯漢堡表示：「因颱風因素，摩斯漢堡將依人事行政總處公告，視各地風雨狀況調整門市營業時間及暫停外送服務，造成不便敬請見諒。」
德克士：北北桃地區外送服務暫停！7/11服務調整公告
德克士表示，巴威颱風來襲，7月11日（六）服務調整公告。因應巴威颱風來襲，為保障顧客、外送夥伴及門市同仁安全，7月11日（六）北北桃地區「德易點」外送服務暫停。各門市營業時間與服務內容將依實際天候及人力狀況彈性調整。
7月11日（六）各門市預定營業時間如下：
◾️三重正義北門市｜10:00-22:00
◾️永和中正門市｜11:00-21:00
◾️蘆洲長安門市｜15:00-21:00
◾️台北小巨蛋門市｜店休
◾️中壢中山門市｜14:00-21:00
◾️新莊復興門市｜15:00-21:00
◾️台北馬偕門市｜15:00-21:00
◾️板橋新埔門市｜11:00-21:00
◾️台北重慶南門市｜店休
◾️內湖成功門市｜12:00-18:00
◾️台北台大門市｜店休
◾️新店中正門市｜11:00-19:00
提醒民眾，實際營業時間仍將依當下天候、交通及現場狀況彈性調整，建議您出發前先致電門市確認最新營業資訊，避免撲空。
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根據麥當勞官網「颱風期間服務調整公告」，麥當勞表示：「因應颱風來襲，歡樂送將於各縣市宣布停班停課之區域暫停外送服務。」期間將提供以下服務：
◾️餐廳內用／外帶服務
◾️得來速
◾️手機點餐
提醒民眾，「使用手機點餐並選擇得來速取餐時，餐點將於您至車道報號後才開始準備，以確保餐點新鮮美味。」並強調「颱風期間，提醒您出門在外請注意安全；造成不便，敬請見諒」。
而餐廳活動部分，也因颱風影響，為顧客安全考量，麥當勞餐廳「小麥麥體驗營」、「麥麥樂天團」、「生日派對」等活動，將依據各縣市政府人事行政處公告，若活動當天為「停班」或「停課」，活動將暫停舉辦。謝謝支持，造成不便，敬請見諒。
必勝客：停班停課縣市「暫停外送服務」！菜單部分調整
必勝客表示，「因應颱風影響，為確保顧客及外送夥伴安全，停班停課縣市將暫停外送服務。」
◾️外帶服務正常
◾️手機APP及網路點餐正常
提醒民眾，「各門市將視天候狀況調整營業時間，若有疑慮歡迎於訂餐前先致電門市確認營業狀況。造成您的不便，敬請見諒，外出也請務必注意安全！」
肯德基：停班停課縣市「暫停外送服務」！提供部分限定餐點
肯德基表示，為了保障我們外送夥伴的人身安全，肯德基有以下外送服務調整：
◾️當地方縣市政府宣布停止上班時，該縣市的肯德基門市將暫停外送服務。
◾️仍然可以選擇外帶、車道服務、內用或使用網路預訂快取。
◾️停止上班上課縣市的餐廳，將會視實際情況提供部分限定餐點，並適時調整營運狀態。
達美樂表示：「颱風期間，大家注意安全！」因應颱風影響，為確保顧客及同仁安全，門市將視天候狀況，調整營業時間；停班停課地區將暫停外送服務。造成您的不便，敬請見諒。
拿坡里：停班停課縣市「暫停外送服務」！視風雨調整營業時間
拿坡里表示：「經各縣市主管機關宣布停班停課，則該縣市的拿坡里所有門市都會暫停外送服務。」內用與外帶的實際營業時間，則會視風雨狀況隨時調整。
建議大家可提前利用網路線上訂購、或電話預訂再出門取餐，提醒大家先行致電確認門市營業狀態，颱風天出門務必安全。
頂呱呱：全台街邊店「7/11暫停營業」
頂呱呱表示，因颱風來襲，為顧及員工及顧客安全，「7/11營業調整，全台頂呱呱街邊店暫停營業。」百貨門市營業時間依各商場公告為準。
漢堡王表示：「視天氣狀況動態調整門市營業時間，商場門市將依據商場營業安排進行調整。」停班停課縣市「依政府規定，無法提供外送服務」。
考量風雨可能對不同地區及時段產生影響，建議消費者出發前查閱商場官網、或於漢堡王官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認實際營業情況，請消費者外出務必留意安全。
摩斯漢堡：視風雨調整門市營業時間及暫停外送
摩斯漢堡表示：「因颱風因素，摩斯漢堡將依人事行政總處公告，視各地風雨狀況調整門市營業時間及暫停外送服務，造成不便敬請見諒。」
德克士：北北桃地區外送服務暫停！7/11服務調整公告
德克士表示，巴威颱風來襲，7月11日（六）服務調整公告。因應巴威颱風來襲，為保障顧客、外送夥伴及門市同仁安全，7月11日（六）北北桃地區「德易點」外送服務暫停。各門市營業時間與服務內容將依實際天候及人力狀況彈性調整。
7月11日（六）各門市預定營業時間如下：
◾️三重正義北門市｜10:00-22:00
◾️永和中正門市｜11:00-21:00
◾️蘆洲長安門市｜15:00-21:00
◾️台北小巨蛋門市｜店休
◾️中壢中山門市｜14:00-21:00
◾️新莊復興門市｜15:00-21:00
◾️台北馬偕門市｜15:00-21:00
◾️板橋新埔門市｜11:00-21:00
◾️台北重慶南門市｜店休
◾️內湖成功門市｜12:00-18:00
◾️台北台大門市｜店休
◾️新店中正門市｜11:00-19:00
提醒民眾，實際營業時間仍將依當下天候、交通及現場狀況彈性調整，建議您出發前先致電門市確認最新營業資訊，避免撲空。
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