我是廣告 請繼續往下閱讀

▲人在國外可以使用「Wi-Fi 通話」，費用變成以國內通話計算。（圖／取自photoAC）

▲左為iOS作業系統、右為Android作業系統，從「設定」中打開VoLTE及Wi-Fi通話功能。（圖／手機截圖）

▲Wi-Fi 符號一旁，還有一個話筒符號，即是已連接上「Wi-Fi 通話」。（圖／翻攝網路）

現正值暑假出國高峰，偏偏受巴威颱風影響，不少人在國外因為回國班機異動而需撥打航空公司客服專線，但是漫遊費用一分鐘最高60元，加上很可能一通電話要耗時半小時以上，十足耗費金錢。Wi-Fi 通話 (VoWiFi) 是一項手機直接內建的技術，讓手機可以透過 Wi-Fi 網路來撥打與接聽電話，並收發傳統簡訊，只要連上 Wi-Fi 即便是在完全沒有電信基地台訊號的地方，也能像平常一樣通話，且電話號碼完全不變，對方不會感受到任何差異。單獨開啟並連接當地無線網路，若是在機場就連接機場的、在旅館就連旅館的，若都沒有，連接他人的熱點分享也可。確認電信業者旁出現「Wi-Fi」字樣即可正常撥話。注意事項：目前中華電信、台灣大哥大、遠傳電信的 4G／5G 月租型用戶均可免費申辦開通，使用前請確保您的電信門號已開通 VoLTE（通常為免費申請），接著依以下路徑開啟：：前往「設定」>「行動服務」> 點選您的門號 > 開啟「Wi-Fi 通話」；若為雙卡機，請進入特定門號內設定。：路徑依品牌略有不同。例如三星為「設定」>「連線」>「行動網路」>「Wi-Fi 通話」；小米為「設定」>「SIM 卡與行動網路」> 點選門號 > 開啟「Wi-Fi 通話」可觀察手機螢幕右上角連接上Wi-Fi 符號一旁，還有一個話筒符號。：若有市話免費分鐘數，以「Wi-Fi 通話」打回國內市話，直接先扣抵原本免費分鐘數。：若原本有設定網內互打免費，以「Wi-Fi 通話」打回國內的網內朋友門號，依然免費。：以「Wi-Fi 通話」打回國內的網外朋友門號，按原本國內通話費率計算。