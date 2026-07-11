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2026美加墨世界盃8強賽即將迎來阿根廷對決瑞士的焦點大戰。賽前，匈牙利媒體《布利克報》（Blikk）發表了大膽的戰力分析，從5大維度拆解阿根廷的弱點，直言阿根廷中後場缺乏硬度，且戰術過度依賴當家球星梅西（Lionel Messi）。然而球隊頭號射手曼贊比（Johan Manzambi）將因傷缺陣，可能成為決定最後勝負關鍵的因素。《布利克報》認為，瑞士的陣容深度完全不遜於阿根廷，除了鋒線上缺乏像梅西這樣的天才之外，瑞士在中後場的硬度甚至更勝一籌。阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）雖然戰術運轉順暢，全隊14個進球中有8球由梅西包辦，但至今未見備用戰術，一旦梅西受制，這將成為致命短板。反觀瑞士主帥雅金則不斷鑽研戰術，換人調整充滿變數與彈性。阿根廷門將大馬丁（Emiliano Martinez）雖是國民英雄，但就當下的競技狀態而言，瑞士門將科貝爾（Gregor Kobel）在16強戰撲出關鍵點球，表現更為出色。阿根廷雖有名將坐鎮，但在淘汰賽階段已狂丟4球。反觀瑞士由阿坎吉（Manuel Akanji）與埃爾韋迪（Nico Elvedi）等人組成的中路防線幾乎滴水不漏。不過瑞士防線即將面臨的終極考驗，是能否擋住已在世界盃連續9場進球的梅西。阿根廷中場球員雖皆效力豪門，但面對維德角與埃及的反擊時，始終未能找到攻防平衡，一度承受巨大壓力。而瑞士中場在扎卡（Granit Xhaka）與弗羅伊勒（Remo Freuler）的帶領下，配合默契且運轉更為流暢。39歲的梅西本屆已狂轟8球，狀態依舊是世界頂尖，甚至掩蓋了勞塔羅（Lautaro Martinez）與阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）等世界級前鋒的光芒。這也是瑞士目前唯一無力抗衡的環節。在備戰這場生死戰之際，瑞士隊迎來了重大打擊。身價高達5000萬歐元、本屆賽事獨造5球（3進球2助攻）的頭號射手曼贊比（Johan Manzambi）因傷確定缺席8強戰。雅金無奈表示：「我們已經盡力了，但醫生評估他明天仍無法出場。」針對近期外界瘋傳國際足總（FIFA）與裁判偷偷「保送」阿根廷的傳聞，雅金展現了絕佳的運動家精神，公開為阿根廷發聲：「我認為比賽是比較公平的。對手應該在賽場上予以回擊，而不是在賽後耍嘴皮子。」他直言埃及隊賽後抱怨裁判的行為缺乏體育精神，所有問題都該在綠茵場上解決。談到如何阻擊梅西率領的阿根廷，雅金強調對手球風硬朗且踢得很聰明，瑞士必須將團隊化為一個整體，耐心創造反擊的致勝時刻，並霸氣宣告球隊已經擬定好應對方案。