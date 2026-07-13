我是廣告 請繼續往下閱讀

吃冰加太多糖 中醫：恐增肥胖、代謝症候群風險

水果冰比較健康？中醫：達到3條件更好

夏天天氣炎熱，不少人每天都要來一碗剉冰或手搖飲消暑。中醫師表示，不會禁止偶爾吃冰，只是長期、高頻率的攝取，不僅容易造成肥胖、血糖波動。另外有些人認為水果冰比較健康，但如果額外添加大量糖漿、煉乳，水果的營養價值也容易被過多糖分掩蓋。翰鳴堂中醫診所中醫師周宗翰提到，雪花冰或手搖飲消暑，但長期、高頻率攝取高糖冰品，不僅容易造成肥胖、血糖波動，也可能影響免疫力與身體代謝，加上夏季高溫潮濕的環境，更容易讓女性反覆出現陰道炎、白帶異常及泌尿道感染等私密處問題。周宗翰說，不少女性認為，私密處感染只是清潔沒有做好，但飲食也是不可忽略的因素。許多市售冰品真正需要注意的並不是冰，而是「大量添加的糖漿、煉乳及精製糖。」周宗翰表示，一碗配料豐富的剉冰，糖分往往超過一天建議攝取量，若再搭配含糖飲料，容易使身體長時間處於高糖環境。研究發現，過量攝取精製糖除了增加肥胖與代謝症候群風險外，也可能影響免疫功能，使身體對病原菌的防禦能力下降，對於容易反覆感染的女性，更可能增加私密處菌叢失衡的風險。以中醫觀點而言，周宗翰說明，夏季本就是濕氣與暑熱旺盛的季節，如果經常攝取高糖、高熱量、油膩食物，容易形成「濕熱內生」。濕熱循經下注，就可能出現白帶量增加、分泌物偏黃、異味、陰部搔癢、反覆陰道炎、泌尿道感染等問題。本身屬於脾胃功能較差、容易疲倦、水腫、濕氣重的女性，更容易因為飲食不當而讓症狀加劇。不少人誤以為水果冰會比較健康，但周宗翰提醒，額外添加大量糖漿、煉乳的情況下，會讓原本天然水果的營養價值容易被過多糖分掩蓋。建議選擇以新鮮水果為主、少糖或不加糖漿的冰品，避免額外淋上煉乳，也不要一次加入太多加工配料。周宗翰建議，夏天想消暑可選擇天然水果、無糖優格、無糖豆花、愛玉、仙草等取代高糖冰品，若真的想吃剉冰，透過減糖、不加煉乳、不額外添加糖漿的方式。周宗翰認為，每天也應補充足夠水分，避免以含糖飲料代替白開水，並維持規律運動及充足睡眠，有助於提升免疫力與維持正常代謝。