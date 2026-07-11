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中聯油脂驗出致癌物苯駢芘超標事件延燒，行政院已決定，針對中聯4月到6月的油品擴大預防性下架，並協調從寬、從優、從速、從簡辦理退換貨機制。行政院消保處昨（10）日宣布，即日起消費者有兩種退貨機制，可憑消費憑證，向泰山、福壽、福懋供應商辦理退貨；另外，持到超商、超市、賣場的發票、載具、收據、購買明細等消費紀錄，辦理退換貨。為維護消費者權益，對於近日中聯油脂大豆沙拉油事件，行政院院會9日已決定，針對中聯4月到6月的油品擴大預防性下架，行政院院長卓榮泰並請陳時中政務委員邀集相關單位，協調從寬、從優、從速、從簡辦理退換貨機制。政委陳時中政委9日下午已邀集衛福部、經濟部、行政院食品安全辦公室，以及行政院消費者保護處研商退貨機制。有關中聯公司於4至6月製造之沙拉油，有兩種退貨機制，第一，可直接向主要供應商泰山企業、福壽實業及福懋油脂公司辦理退貨，可持發票、收據，或其他足以證明購買的消費憑證（包括刷卡紀錄、消費紀錄等資料），或所購買之商品或空桶。第二、 也可持到超商、超市、賣場的發票、載具、收據、購買明細等消費紀錄，辦理退換貨。大全聯、全聯、美廉社、喜互惠，須至原購物分店辦理；萬家福、愛買、樂家康、OKmart、大買家等，全國各門市皆可辦理，若只持使用過的油品容器的消費者，請聯繫上述3間油品商泰山、福壽、福懋辦理退貨。消保處指出，消費者得依上述方式辦理退貨，如遇有消費爭議，可撥打1950消費者服務專線，亦可向各地方政府消費者服務中心或至行政院消費者保護會網站（https://cpc.ey.gov.tw/）進行線上申訴，以維護自身權益。