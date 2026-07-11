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南韓情侶檔IU跟李鐘碩（李鍾碩）昨（10）證實分手結束4年感情，但是巫師「天上仙女」卻在4月就斷言「2人已經分手2年」，甚至精準命中雙方性格、不合的感情觀，還說李鐘碩見到事業有成的IU會嫉妒自卑、想找的是像媽媽的女友，影片引爆網友朝聖。「天上仙女」說，李鐘碩原本是開朗的男孩，但隨著年紀增長就越來越敏感，「男生一開始很喜歡女生，也付出很多努力，女生是看到他努力的樣子才慢慢敞開心房。前1、2年交往得很好，但個性就是不合，他們作為戀人的緣分很短，能交往2年左右，也是因為女生很講義氣」。她還算出李鐘碩很依賴IU，因為他想找的是像媽媽一樣的女人，可是他對她卻有自卑感，「他自己也不知道他會對她產生嫉妒和眼紅。」巫師越看越不對勁的說：「我也不知道戀人之間怎麼會這樣，但他自己也沒有意識到，2人當朋友反而更適合。」事實上，IU跟李鐘碩本來是認識超過10年的朋友，2022年，男生突然在頒獎典禮《MBC演技大賞》上告白「我喜歡妳好久了」，大家才發現他們已經交往，確實就像巫師所說的「男生一開始很喜歡女生，也付出很多努力」。而IU曾說自己是低調戀愛、不會說出口、不要求對方一定要理解自己的個性，但李鐘碩曾多次被目擊穿著IU的演唱會周邊，加上當年在觀眾面前勇敢告白女生，愛情觀確實跟女生不太一樣，種種都對準了巫師的預言，讓不少網友再次湧入「天上仙女」該支神算影片。