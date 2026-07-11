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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平因左膝發炎，確定跳過原訂於10日（台灣時間11日）的先發登板，並宣布退出即將在費城舉行的全明星賽。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）出面說明，大谷將接受「抽出左膝積水」的治療，此舉是為了避免傷勢惡化的預防性措施，以確保他在下半季及10月季後賽能保持絕對健康。針對大谷的傷勢，羅伯斯解釋，球隊與大谷在評估後認為，現在正是進行預防性處置的最佳時機。大谷將於上半季最後一天（12日）進行左膝抽水治療，藉此消除發炎與積水。目前尚未確定抽水後是否需要追加其他止痛或治療處置，但並無動手術的計畫。為了專心休養，大谷也決定不隨隊前往費城參與全明星賽。羅伯茲指出，搭乘飛機的氣壓與高度變化可能會導致膝蓋再度腫脹，因此大谷將留在洛杉磯，利用明星賽的4天假期讓膝蓋獲得充分休息。大谷本季以「二刀流」強勢回歸，防禦率僅1.79，是賽揚獎的熱門人選。然而，面對跳過先發的決定，羅伯斯坦言：「大家都很清楚現在是什麼時期，如果現在是10月（季後賽），他一定會上場投球。」主帥強調，大谷一直以來的終極目標就是「10月的季後賽」。羅伯斯表示：「贏得賽揚獎固然是目標之一，但沒有什麼比10月能以健康狀態出賽更重要。因此，為了大局著想，他欣然接受跳過一次先發的決定，這完全不令人意外。」關於左膝目前的狀況，羅伯斯透露雖然仍有些微腫脹，但完全不影響打擊表現，目前球隊僅暫時限制了他的盜壘戰術。大谷預計能在17日（台灣時間18日）下半季首戰對決洋基時，繼續以指定打擊（DH）身分重返打線。至於何時能重返投手丘？球團目前尚未訂出確切的登板日期。但羅伯斯特別強調，大谷的手臂完全沒有問題，下半季整體的投球計畫也不會因此改變。球隊期望透過這次「跳過一輪先發」的調整，讓大谷的身體徹底恢復，以更佳的狀態迎接下半季的挑戰。