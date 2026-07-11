颱風巴威（BAVI）出現罕見「雙眼牆」！每逢颱風季，民眾總好奇：「颱風如何誕生？名字誰定的？」而聽起來專業的「科氏力」與「眼牆置換」又是什麼？《NOWNEWS今日新聞》結合日本神級實驗與氣象科普，帶您3分鐘一次看懂！
🟡 颱風如何形成？日本實驗秒懂科氏力
颱風形成是大自然的物理奇觀。近日Threads瘋傳日本科普節目「でんじろう先生のはぴエネ!」的影片，完美破解颱風誕生機制。
3分鐘影片解釋，颱風通常在海溫較高的赤道海域生成。溫暖海水加熱空氣產生強烈「上升氣流」，形成低氣壓中心。當周圍空氣被吸引時，受地球自轉的「科氏力（Coriolis Effect）」影響，氣流便發生偏轉並開始旋轉。
實驗用乾冰與熱水製造霧氣，以吹風機模擬上升氣流，並放在代表地球自轉的「旋轉台」上。台子一轉，原本直線前進的氣流瞬間彎曲形成渦流！受地球自轉影響，北半球颱風皆為「逆時針」旋轉，南半球則是「順時針」。
🟡 颱風名字誰定的？140個名單輪番上陣
「巴威」等颱風名字從何而來？西北太平洋與南海的颱風，是由世界氣象組織轄下的「颱風委員會」來命名。該委員會由日本、韓國、美國等14個成員組成，各提供10個名字，匯整成140個名字的「命名總表」，由日本氣象廳依序輪流替新颱風命名。
若颱風造成極大災情，為尊重受災國，其名字會被「永久除名」。例如2009年重創台灣的莫拉克（Morakot），及2013年橫掃菲律賓的超強颱風海燕（Haiyan），皆在釀成慘重傷亡後遭除名，隨後分別由「艾莎尼」與「白鹿」遞補。
🟡 什麼是眼牆置換？巴威雙眼牆成形揭密
針對巴威颱風動態，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威眼區外圍已發展出另一圈對流，進入「雙眼牆」階段。
根據「臺灣大學科學教育發展中心」資料指出，雙眼牆（concentric eyewall，或可稱為eyewall replacement）通常發生在風速達185km/h以上的強颱中。國內學者研究說明，生成條件極嚴格，須同時滿足「中心旋轉渦度比外圍強6倍」且「外圍對流區面積比內圈大1倍」。
當雙眼牆形成，外圍雲帶的「外眼牆」會阻斷水氣進入內眼牆，兩道牆之間出現乾燥的「外風眼」。接著進入「眼牆置換」，原內眼牆瓦解，外眼牆向內收縮成新核心。
置換後颱風變強還變弱？專家解答，這是「核心結構重整」。過渡期間風速通常會短暫下降；但若海溫與環境條件佳，新眼牆建立後，颱風極可能重新發威，甚至超越原本強度！
我是廣告 請繼續往下閱讀
颱風形成是大自然的物理奇觀。近日Threads瘋傳日本科普節目「でんじろう先生のはぴエネ!」的影片，完美破解颱風誕生機制。
實驗用乾冰與熱水製造霧氣，以吹風機模擬上升氣流，並放在代表地球自轉的「旋轉台」上。台子一轉，原本直線前進的氣流瞬間彎曲形成渦流！受地球自轉影響，北半球颱風皆為「逆時針」旋轉，南半球則是「順時針」。
「巴威」等颱風名字從何而來？西北太平洋與南海的颱風，是由世界氣象組織轄下的「颱風委員會」來命名。該委員會由日本、韓國、美國等14個成員組成，各提供10個名字，匯整成140個名字的「命名總表」，由日本氣象廳依序輪流替新颱風命名。
若颱風造成極大災情，為尊重受災國，其名字會被「永久除名」。例如2009年重創台灣的莫拉克（Morakot），及2013年橫掃菲律賓的超強颱風海燕（Haiyan），皆在釀成慘重傷亡後遭除名，隨後分別由「艾莎尼」與「白鹿」遞補。
🟡 什麼是眼牆置換？巴威雙眼牆成形揭密
針對巴威颱風動態，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威眼區外圍已發展出另一圈對流，進入「雙眼牆」階段。
根據「臺灣大學科學教育發展中心」資料指出，雙眼牆（concentric eyewall，或可稱為eyewall replacement）通常發生在風速達185km/h以上的強颱中。國內學者研究說明，生成條件極嚴格，須同時滿足「中心旋轉渦度比外圍強6倍」且「外圍對流區面積比內圈大1倍」。
置換後颱風變強還變弱？專家解答，這是「核心結構重整」。過渡期間風速通常會短暫下降；但若海溫與環境條件佳，新眼牆建立後，颱風極可能重新發威，甚至超越原本強度！
更多「巴威颱風」相關新聞。