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官方貼心提醒：颱風天別出門 還有機會補徽章

▲皮克敏官方發送通知，請玩家們在颱風來臨時注意安全。（圖／記者張志浩攝）

社群日 vs 社群週 差異一次看

因此如果7月因為巴威颱風沒有獲得「蘭花仙人掌徽章」，11月社群週時，獲得方法將會從「走1000步」變成「種3500朵蘭花仙人掌」，所以建議玩家7月可以多留存蘭花仙人掌，以便社群週使用。

▲《Pikmin Bloom》社群週期間，可補齊前6個月沒收集到的種植員徽章。（圖／《Pikmin Bloom》）

▲《Pikmin Bloom》收集完徽章後，系統會給「困難」任務，解完獲得Mii服裝。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》7月社群日就在今（11）日和明（12）日兩天，皮友們只要在其中一天完成1萬步，就能獲得限定「蘭花仙人掌（曇花）種植員徽章」。不過受到巴威颱風影響，官方昨（10）日貼心提醒，請勿在天候狀況不佳時外出，只要參加未來舉辦的「社群週」，還是有機會獲得社群日花朵徽章。究竟「社群日」跟「社群週」有什麼不同呢？社群週活動有哪些？《NOWNEWS》整理相關重點，給玩家們參考。《Pikmin Bloom》7月社群日在7月11日和12日，本次最大亮點就是巨大花朵將有機會盛開「蘭花仙人掌（曇花）」，玩家只要在活動期間的其中一天完成1萬步，就能獲得全新的「蘭花仙人掌種植員徽章」，同時也能趁機儲備季節限定花瓣。但受到巴威颱風影響，今（11）日天氣不佳，官方也提醒，「若您所在的地區可能受到颱風影響，請勿在天候狀況不佳時外出，並請確保安全第一。」官方指出，如果錯過這次社群日的徽章也沒關係，未來仍可透過『社群週』活動獲得社群日花朵徽章，請玩家們務必留意安全。究竟「社群日」跟「社群週」有什麼不同呢？根據皮克敏官方釋出的活動資訊，「社群日」通常會有2天，只要在活動的其中1天走滿1萬步，就可獲得限定種植員徽章，「社群週」則是每半年舉辦一次的活動，有機會讓玩家補齊過去半年沒有集到的社群日花朵徽章，下次社群日預估會在11月舉辦。以今年5月的社群週為例，玩家可以透過「種花任務」，補齊2025年11月至2026年4月的6個「社群日徽章」，每缺一種社群日徽章，都要種3500朵花才能補上。另外，只要有2025年11月到2026年4月的6種種植員徽章，就會解鎖一個超難的任務，把任務全部解完，可得到Mii的服裝配件。不同月份的巨大花朵也會分天開放，讓錯過先前社群日的玩家都有機會「補考」，獲得遺漏的徽章。