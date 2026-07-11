巴威颱風（國際命名：Bavi）暴風圈已進入台灣，中央氣象署今（11）日上午10點最新「風雨預報」資料顯示，明（12）日「新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、南投、嘉義縣、高雄、恆春半島、蘭嶼綠島、連江、澎湖」等13縣市，在雨量或風力達停班停課標準，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。
氣象署「雨量預測」上，7月11日下午2時至7月12日下午2時，「桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區」達停班課標準。
「風力預報」部分，7月12日上午0時至7月12日上午6時，風力達標停班課縣市包括「新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、恆春半島、蘭嶼綠島、連江縣、澎湖縣」，普遍要注意9級或10級或以上的強陣風。
氣象署提醒，今天「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，雨勢表現會是「長時間持續的下」，其它地區也都有大雨或豪雨，直到晚上颱風逐漸遠離後，雨勢才會逐漸趨緩。
氣象署提到，目前風力觀測，在彭佳嶼已出現12級，蘭嶼11級，基隆、梧棲、東吉島10級，隨著颱風中心接近，台北市區、新北、基隆北海岸、宜蘭也都要注意10至11級的強陣風。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
資料來源：中央氣象署
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「風力預報」部分，7月12日上午0時至7月12日上午6時，風力達標停班課縣市包括「新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、恆春半島、蘭嶼綠島、連江縣、澎湖縣」，普遍要注意9級或10級或以上的強陣風。
氣象署提到，目前風力觀測，在彭佳嶼已出現12級，蘭嶼11級，基隆、梧棲、東吉島10級，隨著颱風中心接近，台北市區、新北、基隆北海岸、宜蘭也都要注意10至11級的強陣風。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
資料來源：中央氣象署
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