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颱風在哪裡？氣象署官方資訊最完整

▲中央氣象署會提供颱風完整資訊。（圖／翻攝自中央氣象署）

YouTube颱風24小時直播 6千人在線緊盯

巴威颱風持續影響台灣，颱風現在到哪裡了？除了中央氣象署提供颱風路徑、暴風圈、衛星雲圖及各地風雨預報，YouTube也有民間平台開設颱風直播，其中「台灣地震監視」直播畫面吸引超過6千人同時在線觀看。《NOWnews今日新聞》整理氣象署官方網站、記者會及颱風24小時直播連結，方便民眾即時掌握最新動態。想確認颱風中心位置、強度、移動方向及暴風圈範圍，可優先查看中央氣象署「颱風消息」。頁面會提供颱風中心氣壓、近中心最大風速、瞬間最大陣風、七級風暴風半徑，以及未來路徑潛勢等資訊。「颱風警報」頁面則整合路徑潛勢、海陸警戒區、衛星雲圖、雷達回波、累積雨量、風力觀測、各地風雨預報及海象資訊，適合在海上、陸上颱風警報發布期間持續追蹤。GIS互動地圖可直接查看颱風路徑及各地暴風侵襲機率，透過手機也能放大或移動地圖，快速掌握颱風與所在地的相對位置。除了氣象署官方資料，YouTube也有民間氣象及防災平台提供颱風監視直播，畫面通常整合衛星雲圖、雷達回波、颱風路徑、各地風速及即時影像，方便民眾開著畫面持續觀察。YouTube頻道「台灣地震監視」開設的「巴威颱風監視」直播，畫面一度吸引超過6千人同時在線觀看。直播使用中央氣象署公開資訊，呈現颱風位置、風力及各地天氣觀測資料。「台灣颱風論壇」也推出巴威颱風風雨實況直播，整合各地即時影像及氣象資訊，直播期間同樣吸引大批網友在線回報所在地風雨。