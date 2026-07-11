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洛杉磯湖人隊正式告別了詹姆斯（LeBron James）時代，這對與他合作多年的「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）而言，無疑是個巨大的打擊。日前里夫斯在受訪時首度公開了他得知詹皇決定離開洛杉磯後的「第一反應」，他幽默表示自己立刻傳簡訊向詹姆斯抱怨：「你毀了我打高爾夫球的好心情⋯⋯」在里夫斯的職業生涯中，詹姆斯幾乎無役不與。無論是場上的戰術指導、關鍵時刻的鼓勵，還是私底下的導師情誼，兩人甚至曾在場上留下許多爆紅的迷因畫面。里夫斯也曾多次公開表示，自己的職業生涯能有今天，很大程度要歸功於詹姆斯，並曾極力希望詹皇能留在洛杉磯。然而，再美好的時光也有結束的一天。根據《加州郵報》記者路易斯（Edward Lewis）的報導，里夫斯透露了他在得知詹皇離隊後的逗趣互動。「我傳了簡訊給他，」里夫斯笑著說道：「我告訴他，我本來在高爾夫球場上度過非常美好的一天，直到他傳來離隊消息，徹底毀了我的一天。」這番垃圾話背後，隱藏著滿滿的不捨。兩人不只在場上展現極佳化學效應，私下交情也相當深厚，詹姆斯甚至曾邀請里夫斯登上他的《Mind The Game》節目，足見對這位小老弟的器重與欣賞。在接受記者喬加納托斯（Keith Jouganatos）訪問時，里夫斯收起玩笑話，感性地談到了詹皇離隊對他的意義：「顯然，你永遠不會想看到共事多年的夥伴離開。我沒有足夠的時間去逐一稱讚勒布朗有多偉大、以及他對我的職業生涯意味著什麼。我會非常想念這個傢伙，但對我們來說，這也是一個翻開新篇章、看看未來會發生什麼的好機會。」隨著詹姆斯的離去，湖人隊在今年夏天迎來了許多新面孔，正式宣告進入全新時代。雖然詹皇與里夫斯未來在賽場上重逢、首度以對手身份交鋒時，絕對會是充滿擁抱、致敬與無數鎂光燈的經典畫面，但現在，湖人隊必須向前看。