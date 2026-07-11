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▲《金特務：本色回歸》第5集實時收視率一度飆到43.79%。（圖／翻攝自SBS）

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韓國男星蘇志燮主演的韓劇《金特務：本色回歸》在播出後火速爆紅，拳拳到肉的精采打戲，與演員們的超狂演技，都讓收視率不斷創新高，昨（10）日播出的第5集實時收視率還一度飆到43.79%，最後在20.5%結束。但不料收視飆高，劇情竟遭劇迷罵翻，有網友指出金部長（蘇志燮 飾）一直救不到女兒非常拖戲，直呼新集數超難看。《金特務：本色回歸》開播後就以高收視率15.7%起跑，第4集還再度創下新高21.6%，第5集更是一度飆到43.79%，並在結尾以20.5%結束，超高收視率掀起熱議。但不料收視率似乎不等於劇迷對劇情的滿意度，第5集竟意外引發許多負評。有網友看完後指出，劇情中金部長等人的救女兒行動遲遲沒有進展，金部長還在得知女兒被困住的地點後，沒有趕緊前去，就連看到女兒爬牆的些微距離，也沒有追上，讓不少劇迷怒批拖戲、越來越難看，「難看到瘋掉的第5集，真的被氣到」、「我也有這種觀後感…有夠拖戲」、「原本很期待下一集，結果一直逼我快轉⋯」、「雖然蘇志燮很吸引，但真的看不下去了。」金部長在第5集中，打完歹徒得知女兒敏智（徐貹旼 飾）在冷凍庫後，便趕緊前往救援，不料他途中卻看似不著急的繼續做別的事情，就算看到女兒翻牆也沒追上，就這樣看到女兒再度誤上賊車，劇情也繼續重複他的救女行動，讓許多劇迷都直呼看不下去。