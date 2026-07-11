我是廣告 請繼續往下閱讀

巴威颱風來襲，新北市長侯友宜今（11）日上午主持巴威颱風工作會報，他表示，今日至明日上午將是風雨最劇烈的時刻，山區預估日雨量將達800毫米的「超大豪雨」等級。為確保市民安全，市府已預防性撤離1688人。侯友宜表示，巴威颱風帶來強風跟豪雨，昨天傍晚東北角以及北海岸，風大、雨量也高，他們預估在山區帶來超大豪雨，雨量會達到800毫米以上，所以對新北市的各區來說，昨天已經完成了所有的整備，今天全面的來迎戰這一次巴威颱風所帶來的災害。侯友宜說明，到目前為止，新北市在昨天到早上已經預防性撤離1,688名民眾，希望從潛勢區的保全戶，以及有安全疑慮的住所，都已經撤離完畢。當然包括移工，因為新北市漁港有28個，移工也撤了564名。這一部分撤離完畢以外，從昨天晚上到現在災情通報有32件，大部分都是路樹倒塌、圍籬或是電線掉落，都是一些比較小的災情，都已在第一時間就處理完畢，目前剩下7件。侯友宜提醒，目前外面風大雨大，還是提醒市民朋友，有狀況要立即通報給1999、110、119，他們會快速的排除災害，讓市民朋友能夠安心。尤其現在北海岸、東北角，包括新北市很多的河流，一定要避免前往戲水、觀浪，這部分絕對嚴格的禁止。希望市民朋友能夠待在家裡，市府也會隨時更新最新資訊給市民朋友來做了解。