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南韓男神李鐘碩與IU結束4年戀情，2人交往期間低調到幾乎不曾公開放閃，如今分手後，雙方身家再度受到關注。IU靠音樂版權、廣告與巡迴演唱會賺進驚人收入，但李鐘碩的財力其實完全不輸前女友，韓媒曾估算他光靠戲劇片酬與廣告就累積超過300億韓元（約新台幣6.8億元），更狂的是，他私下最大的興趣竟然是「買房」，多年來頻繁進出首爾豪宅與商用不動產，還曾靠一棟房轉手賺進20.5億韓元（約新台幣4600萬元）價差，不只會挑劇本，連房子都很滿會選。李鐘碩是南韓知名實力派演員，出道以來主演《皮諾丘》、《W—兩個世界》、《當你沉睡時》、《黑話律師》等多部熱門韓劇，幾乎部部都是代表作。雖然少了前女友IU巡迴演唱會帶來的驚人收入，但李鐘碩的身家同樣不容小覷，韓媒曾在2023年統計，他光靠廣告代言、電視劇片酬等收入，累積財富就超過300億韓元（約新台幣6.8億元）；私下的他興趣是買房，多年來積極投入房地產，對投資不動產相當有一套。2016年，李鐘碩以39億韓元（約新台幣8800萬元）買下首爾新沙洞一棟住宅，拆除後改建成2層樓咖啡廳，不過營業4年後受到新冠疫情衝擊，最終在2020年歇業並轉手出售，成交價達59.5億韓元（約新台幣1.3億元），一來一往賺進20.5億韓元（約新台幣4600萬元）價差。2018年，李鐘碩再以30億韓元（約新台幣6800萬元）買下漢南洞一棟地下1層、地上2層的小型大樓，持有3年後以36億韓元（約新台幣8200萬元）脫手，帳面上雖有6億韓元價差，但扣除裝潢費、登記及過戶稅金等成本後，據悉實際獲利並不多。此外，李鐘碩早在2015年3月就斥資43億韓元（約新台幣9800萬元），買下漢南洞UN Village、約90坪的高級別墅「La Terrasse漢南」，並在此居住長達6年。之後他搬進豪宅「Nine One漢南」，一度傳出以45億韓元（約新台幣1.02億元）保證金承租，不過也有韓媒查閱房產登記資料後發現，名下物件並未設定抵押權，推測他購屋時沒有向銀行貸款或以房產抵押借款，可能直接以全額現金購入；該豪宅當時分售價格約73億韓元（約新台幣1.6億元）。至於李鐘碩原先持有的「La Terrasse漢南」，目前市值已飆破120億韓元（約新台幣2.7億元），甚至可能更高。除了投資房地產，李鐘碩光靠演員本業也早已累積驚人財富，他從《學校2013》、《聽見你的聲音》走紅至今，已演出超過15部電視劇、10多部電影；根據2014年資料顯示，當時他的電視劇單集片酬約6000萬韓元（約新台幣136萬元），到了2017年更暴漲至1億5000萬韓元（約新台幣340萬元），推算2014年後短短8年間，光是戲劇片酬就至少賺進150億韓元（約新台幣3.4億元）。廣告代言同樣是李鐘碩的主要收入來源，從2014年起，他陸續拍攝約35支廣告，每支代言費估計高達5億韓元（約新台幣1100萬元），換算下來，光靠廣告就累積進帳超過175億韓元（約新台幣3.9億元）。