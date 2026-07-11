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受中度颱風巴威外圍環流及強風豪雨影響，彰化縣多處電力設備受損，造成停電災情。台電彰化區營業處表示，截至今（11日）上午8時，全縣累計停電戶數達8,713戶，經搶修後已有7,950戶恢復供電，復電率約91%，目前仍有763戶停電，主要集中在芬園鄉、員林市及田中鎮等地區，搶修工作持續進行中。台電彰化區營業處指出，颱風期間第一時間啟動防颱應變機制，調派搶修人員前往各受災地點巡查及復電，並依照「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」的順序展開搶修。台電表示，復電作業將優先恢復火車、自來水、電信等重要公共設施供電，再依序處理一般用戶。由於搶修進度仍會受到停電影響範圍、道路通行情形及天候因素影響，盼民眾耐心配合。彰化縣政府統計，截至11日上午8時，全縣共發生31件路樹倒塌案件，另有交通號誌故障及廣告招牌掉落等災情，所幸目前尚未傳出人員傷亡。相關單位已陸續完成道路排除作業，並持續巡查各地災情，降低颱風造成的不便與風險。根據中央氣象署資料，巴威颱風於11日上午8時中心位於台北東方約310公里海面，持續朝西北方向移動，中心氣壓950百帕，近中心最大平均風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑約350公里。氣象署指出，颱風暴風圈已籠罩台中以北、南投及東半部地區，彰化也位於陸上警戒範圍內。預估颱風中心將於11日下午至傍晚最接近台灣，之後受地形影響，強度及暴風半徑將逐漸減弱。台電提醒，颱風期間若發現電線掉落、電桿傾斜或其他電力設備異常情形，應立即通知台電處理，切勿自行靠近、撿拾或碰觸，以免發生觸電意外。台電表示，將持續視現場安全及天候狀況，加派人力與機具進行搶修，盡速恢復受影響地區供電。