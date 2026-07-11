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2026美加墨世界盃16強淘汰賽中，阿根廷以3：2逆轉擊敗埃及，然而這場比賽的判決爭議不僅在球場內延燒，如今更演變成跨國網路攻擊事件。據英國《每日電訊報》與阿根廷媒體《Infobae》10日報導，阿根廷足球協會（AFA）的官方電子郵件帳號疑似遭到埃及駭客集團入侵，並向多名體育記者發送控訴「比賽遭操控」的抗議信件。這場阿根廷對決埃及的16強賽事充滿爭議，包含埃及進球遭沒收以及阿根廷多次免於犯規吹判，引發外界對於假球及國際足總（FIFA）刻意護航阿根廷的質疑。報導指出，駭客利用遭非法存取的AFA郵件帳號，向多名媒體記者發送了署名為埃及人的信件。該信件主旨為「不公平的判決。還埃及與胡薩姆·哈桑（Hossam Hassan）公道」，內文更強烈控訴：「埃及帶著驕傲、熱情與戰術優勢奮戰。然而阿根廷並沒有贏，這場勝利是遭到腐敗的判決給奪走的。」甚至在部分信件中，駭客假冒阿根廷官方的名義「承認」在對陣埃及的比賽中存在舞弊行為。針對此一嚴重的資安事件，阿根廷足球協會在7日發布官方聲明，證實機構內部帳號遭偵測到發送了「非官方團隊製作或授權的電子郵件」。AFA呼籲外界及收到信件的相關人士，切勿點擊開啟任何可疑的郵件、連結或附加檔案。AFA坦言帳號可能遭遇了未經授權的非法登入，目前正與資訊系統部門展開全面調查，以確認受害範圍與駭客的真實發信來源。這起網路攻擊事件的導火線，源自於埃及隊對該場比賽判決的強烈不滿。埃及隊總教練哈桑在賽後難掩怒火，公開質疑賽事營運方與裁判的公正性，他直言：「這場比賽早就被安排好了，難道只是為了把梅西（Lionel Messi）和世界冠軍留在大賽中嗎？」埃及足球協會也已針對VAR（影像輔助裁判）的運用及主審判決提出正式抗議。如今，這股在綠茵場上引爆的怒火已徹底延燒至場外，演變成一場震驚國際足壇的網路報復行動。