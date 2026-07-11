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鄉公所表示，經綜合考量整體行政作業及鄉親建議，仍依原訂時程辦理。

苗栗縣西湖鄉「現金5000元」振興經濟金！颱風照常發放





領取資格

發放時間

苗栗縣西湖鄉公所表示，請鄉親於發放當日若欲前往各發放所領取，務必以自身安全為優先考量，自行評估是否前往，切勿勉強外出。當日未能領取者，可於7月13日（一）至7月17日（五）上班時間，至本所補領，領取權益不受影響。

領取方式

▲苗栗縣西湖鄉公所「每人現金5000元」振興經濟金，申請資格、發放方式一圖看懂。（圖／翻攝自苗栗縣西湖鄉公所官網）

苗栗縣西湖鄉振興經濟金「常見問題QA」一次整理