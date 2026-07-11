2026全民普發一萬「國民支援金」2.0還在等。地方搶先發錢了！無畏巴威颱風來襲，苗栗縣西湖鄉公所表示，今7月11日起下至各村發放「現金5000元」振興經濟金，鄉公所表示：「以自身安全為優先考量」再出門，或可於7月13日後補領；65歲以上領有敬老禮金之鄉民，已直接匯入該帳戶，免到現場排隊領取。本文整理領取通知單、申請資格、常見問題QA一次看。
2026全民普發一萬元現金2.0「國民支援金」尚等待三讀通過。苗栗縣西湖鄉公所表示，今7月11日起於各村發放「現金5000元」振興經濟金，適逢巴威颱風來襲，鄉公所表示，經綜合考量整體行政作業及鄉親建議，仍依原訂時程辦理。「請鄉親以自身安全為優先考量，當日未能領取者，可於7月13日（星期一）至7月17日（星期五）上班時間，至本所補領，領取權益不受影響。」
苗栗縣西湖鄉「現金5000元」振興經濟金！颱風照常發放
領取資格
◾️114年12月31日（含當日）設籍西湖鄉之鄉民。
◾️114年12月31日前出生之新生兒，並設籍於西湖鄉（以戶政造冊為準）。
發放時間
一、直接匯款：
65歲以上之鄉民、55歲以上之原住民領有敬老禮金者，已由鄉公所於115年7月10日（五）直接將「振興經濟金新台幣5,000元」匯入原敬老禮金帳戶，免到現場排隊領取；不再另行寄發通知單。
二、各村現場發放：
115年7月11日（六）上午9時至下午4時，於各村設點發放（依通知單）領取，不得跨村領取。
三、補領期間：
當日未領取、文件不齊及死亡繼承案件，請於115年7月13日（一）至7月17日（五）上班時間「8至12時、13至17時」至西湖鄉公所補領。鄉公所提醒， 超過補領期限未領取者，視同放棄，不再發給。
苗栗縣西湖鄉公所表示，請鄉親於發放當日若欲前往各發放所領取，務必以自身安全為優先考量，自行評估是否前往，切勿勉強外出。當日未能領取者，可於7月13日（一）至7月17日（五）上班時間，至本所補領，領取權益不受影響。
領取方式
苗栗縣西湖鄉公所表示，「每人5000元」振興經濟金將於7月11日星期六發放，通知單暨委託書依據戶政提供之資料，於近日請各村鄰長陸續發予符合領取資格的民眾，請鄉親們收到後，務必核對「領取人姓名及編號、戶籍住址、領取地點、發放時間」，並提醒通知單暨委託書採雙面列印，請務必詳閱內容，以維自身權益。
一、本人親自領取
1、領取通知單（委託事項免填）
2、國民身分證
3、印章
二、委託他人領取
1、領取通知單暨委託切結書（需有領取人及代領人切結）
2、領取人身分證
3、代領人身分證及印章
三、未成年人
（民國97年7月12日以後出生）限由法定代理人或同戶親屬領取
1、領取通知單暨委託切結書（未成年為嬰孩或無法簽名者，由法定代理人為之）
2、未成年人身分證、戶口名簿、三個月內之戶籍謄本（3擇1）
3、法定代理人或同戶親屬之國民身分證及印章
鄉公所提醒，所有文件均需正本，請事先備妥相關文件以節省等候時間。代領如有不實、冒領或因代領致生爭議情事，概由代領人負一切法律責任，並應無條件繳回所領款項。如有相關疑問，請電洽鄉公所民政課037-921515分機128、111。
苗栗縣西湖鄉振興經濟金「常見問題QA」一次整理
Q1：誰可以領取？
A1：114年12月31日（含當日）前設籍於本鄉者。114年12月31日（含當日）前出生未辦理出生登記者或初設戶籍登記者，於發放起始日前辦妥出生登記或初設戶籍於本鄉者。
Q2：今年（115年1月後）死亡或遷出者可以領取嗎？
A2：只要114年12月31日前在籍，且在戶政事務所造冊內（鄉公所造冊），均可領取，也就是前述在籍者，在115年1月後死亡或遷出，均符合領取資格（以上以苗栗縣西湖鄉戶政事務所資料為準）。符合領取資格者於領取前死亡者，由合法繼承人檢具繼承系統表、身分證明文件及切結書辦理領取。
Q3：在監受刑人怎麼領取？
A3：由家人以受刑人身分證、領取通知單暨委託切結書代為領取。
Q4：未滿18歲者由誰領取？
A4：未成年人（未滿18歲）由法定代理人或同戶親屬領取，請攜帶：
A5：通知單暨委託切結書預計於6月22日星期一起陸續送達，如未收到，請洽鄉公所詢問。
Q6：每個人都會有通知單嗎？
A6：符合領取資格，且在苗栗縣西湖鄉戶政事務所造冊內，都會有通知單。
Q7：我符合資格，怎沒收到通知單呢?
A7：請洽鄉公所 037-921515，由專人協助查詢。
Q8：115年7月11日我沒空去領，怎麼辦？
A8：請於7月13日（一）至7月17日（五），上班時間至鄉公所補領； 超過補領期限未領取者，視同放棄，不再發給。
Q9：代領切結書先寫好
A9：請務必在家中填妥完成再前往領取地點，以加快大家領取速度。
Q10：攜帶證件一律正本
A10：不論身分證、戶籍謄本或戶口名簿，一律認正本。不接受手機翻拍或高畫素照片。
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苗栗縣西湖鄉「現金5000元」振興經濟金！颱風照常發放
領取資格
◾️114年12月31日（含當日）設籍西湖鄉之鄉民。
◾️114年12月31日前出生之新生兒，並設籍於西湖鄉（以戶政造冊為準）。
發放時間
一、直接匯款：
65歲以上之鄉民、55歲以上之原住民領有敬老禮金者，已由鄉公所於115年7月10日（五）直接將「振興經濟金新台幣5,000元」匯入原敬老禮金帳戶，免到現場排隊領取；不再另行寄發通知單。
二、各村現場發放：
115年7月11日（六）上午9時至下午4時，於各村設點發放（依通知單）領取，不得跨村領取。
三、補領期間：
當日未領取、文件不齊及死亡繼承案件，請於115年7月13日（一）至7月17日（五）上班時間「8至12時、13至17時」至西湖鄉公所補領。鄉公所提醒， 超過補領期限未領取者，視同放棄，不再發給。
苗栗縣西湖鄉公所表示，請鄉親於發放當日若欲前往各發放所領取，務必以自身安全為優先考量，自行評估是否前往，切勿勉強外出。當日未能領取者，可於7月13日（一）至7月17日（五）上班時間，至本所補領，領取權益不受影響。
苗栗縣西湖鄉公所表示，「每人5000元」振興經濟金將於7月11日星期六發放，通知單暨委託書依據戶政提供之資料，於近日請各村鄰長陸續發予符合領取資格的民眾，請鄉親們收到後，務必核對「領取人姓名及編號、戶籍住址、領取地點、發放時間」，並提醒通知單暨委託書採雙面列印，請務必詳閱內容，以維自身權益。
一、本人親自領取
1、領取通知單（委託事項免填）
2、國民身分證
3、印章
二、委託他人領取
1、領取通知單暨委託切結書（需有領取人及代領人切結）
2、領取人身分證
3、代領人身分證及印章
三、未成年人
（民國97年7月12日以後出生）限由法定代理人或同戶親屬領取
1、領取通知單暨委託切結書（未成年為嬰孩或無法簽名者，由法定代理人為之）
2、未成年人身分證、戶口名簿、三個月內之戶籍謄本（3擇1）
3、法定代理人或同戶親屬之國民身分證及印章
鄉公所提醒，所有文件均需正本，請事先備妥相關文件以節省等候時間。代領如有不實、冒領或因代領致生爭議情事，概由代領人負一切法律責任，並應無條件繳回所領款項。如有相關疑問，請電洽鄉公所民政課037-921515分機128、111。
Q1：誰可以領取？
A1：114年12月31日（含當日）前設籍於本鄉者。114年12月31日（含當日）前出生未辦理出生登記者或初設戶籍登記者，於發放起始日前辦妥出生登記或初設戶籍於本鄉者。
Q2：今年（115年1月後）死亡或遷出者可以領取嗎？
A2：只要114年12月31日前在籍，且在戶政事務所造冊內（鄉公所造冊），均可領取，也就是前述在籍者，在115年1月後死亡或遷出，均符合領取資格（以上以苗栗縣西湖鄉戶政事務所資料為準）。符合領取資格者於領取前死亡者，由合法繼承人檢具繼承系統表、身分證明文件及切結書辦理領取。
Q3：在監受刑人怎麼領取？
A3：由家人以受刑人身分證、領取通知單暨委託切結書代為領取。
Q4：未滿18歲者由誰領取？
A4：未成年人（未滿18歲）由法定代理人或同戶親屬領取，請攜帶：
- 未成年人通知單暨切結書，需有未成年人簽名及蓋章。（如無法行使由法定代理人代而為之）
- 未成年人國民身分證或戶口名簿或三個月內戶籍謄本（3擇1）。
- 法定代理人或同戶親屬之國民身分證及印章。
A5：通知單暨委託切結書預計於6月22日星期一起陸續送達，如未收到，請洽鄉公所詢問。
Q6：每個人都會有通知單嗎？
A6：符合領取資格，且在苗栗縣西湖鄉戶政事務所造冊內，都會有通知單。
Q7：我符合資格，怎沒收到通知單呢?
A7：請洽鄉公所 037-921515，由專人協助查詢。
Q8：115年7月11日我沒空去領，怎麼辦？
A8：請於7月13日（一）至7月17日（五），上班時間至鄉公所補領； 超過補領期限未領取者，視同放棄，不再發給。
Q9：代領切結書先寫好
A9：請務必在家中填妥完成再前往領取地點，以加快大家領取速度。
Q10：攜帶證件一律正本
A10：不論身分證、戶籍謄本或戶口名簿，一律認正本。不接受手機翻拍或高畫素照片。
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