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韓劇《金特務：本色回歸》近期穩坐串流平台排行榜冠軍，劇中飾演反派「南室長」的演員李東河，憑藉冷血、狠勁十足的演技讓觀眾看得咬牙切齒，成為全劇最令人印象深刻的角色之一。不過不少觀眾直到追完劇才驚覺，原來戲外的李東河，竟然是南韓女團Girl's Day成員朴素珍（Sojin）的丈夫，夫妻倆結婚至今相當低調。李東河在《金特務》中飾演南室長，身為反派陣營的重要人物，不僅心思縝密、行事冷酷，更多次將主角群逼入絕境。他自然又充滿壓迫感的演出，也讓不少劇迷直呼看了讓人壓力山大，成功成為全劇話題人物之一。現年42歲的李東河，2023年與Girl's Day隊長朴素珍宣布結婚，消息一出曾讓不少韓國網友又驚又喜。兩人因合作韓劇《怪奇大廈》結識，當時兩人在戲中飾演一對「不倫戀」的情侶，沒想到之後發展成戀人，交往多年後步入婚姻。當時雙方經紀公司表示，兩人是在彼此信任與陪伴下決定共度一生，婚禮僅邀請雙方親友低調舉行，不對外公開。李東河2008年出道，曾參演《沒關係，是愛情啊》、《夫婦的世界》、《醫法刑事》等多部人氣韓劇，如今終於在《金特務》中嶄露頭角，讓觀眾認識這位寶藏演員。