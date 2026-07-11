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距離2026年地方大選不到半年時間，民眾黨前主席柯文哲昨（10）日受訪時表示，民進黨傾全國之力攻擊，民眾黨的民調不斷下滑，若今年選後全台灣還是只有14席議員，「我看下次2028也不用選了，大概就Game over了」。另，談到竹北藍白合，柯認為，藍白短期內合作不會破局，因為賴清德每天打藍白，藍白就抱團取暖、唇亡齒寒。柯文哲接受TVBS網路節目《政治一點明》專訪。談到2026民眾黨大選目標，柯文哲說，2022年選舉完後，民眾黨在全台的議員總席次是14席，所以這次當然是要盡量增加。不過，民眾黨這兩年來遭到民進黨傾全國之力的打壓，如今民眾黨的民調不斷下滑，甚至還把他抓去關、搞黃國昌，民進黨首要目標就是要把民眾黨消滅掉，就可以回到藍綠對決，以如今的民意來說，大概是民進黨百分之百贏。柯文哲也分析，民眾黨的支持者以年輕、高學歷者居多，在短期內也不可能成為政治主流，因此要將民眾黨的支持度衝上20%，讓民眾黨在各議會中先有人、鞏固基本盤，再想下一步。柯文哲提到，目前民眾黨的支持度約在8%到14%，就把選票變現成席次再說，若選後全台灣還是只有14席議員，「我看下次2028也不用選了，大概就Game over了」。2022年是還有柯文哲才可以有這項成績，但現在他被打成這樣，奄奄一息，總統賴清德的戰略目標就是要讓他不能選、冷處理柯文哲，讓民眾黨自動自發消失。