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未來6小時風雨更強！巴威暴風圈罩中北部

颱風「侵襲台灣這一側」的雲系發展相對「鬆散」，再加上中心距離台灣陸地較遠，因此並未有相當劇烈的風雨發生，但中北部地區目前仍在暴風圈內。

▲巴威颱風在過去3小時再有減弱，但中北部地區目前仍在暴風圈內。（圖／天氣即時預報臉書）

未來6小時風雨，將隨著颱風持續往西北移動，中心會是「最接近台灣」的時刻，因此目前的風雨「再加大一些」大致上就是本次颱風的最大風雨了。

▲中央氣象署上午7時35分針對20縣市發布大雨特報，其中新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區是超大豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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