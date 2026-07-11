巴威颱風暴風圈北台灣與東部，氣象署今（11）日早針對20縣市發布豪雨特報，其中「新北市、桃園市、苗栗縣、台中市」山區發布超大豪雨警戒。根據根據氣象粉專「天氣即時預報」表示，巴威颱風將隨著颱風持續往西北移動，中心將最接近台灣，未來6小時風雨將更加大；雖然目前巴威颱風有再減弱，但中北部地區目前仍在暴風圈內，提醒民眾注意累積雨量雨強陣風發生。
未來6小時風雨更強！巴威暴風圈罩中北部
根據氣象粉專「天氣即時預報」表示，巴威颱風在過去3小時再有減弱，從雷達圖可以看出，颱風「侵襲台灣這一側」的雲系發展相對「鬆散」，再加上中心距離台灣陸地較遠，因此並未有相當劇烈的風雨發生，但中北部地區目前仍在暴風圈內。
天氣即時預報提醒，「北部山區、中南部山區」剛好迎著颱風「西北風～北風環流」而有地形性降雨產生，注意累積雨量大；「東北部沿海、恆春半島」則因颱風環流與地形繞流作用，已有13～14級陣風發生。其餘地區風雨狀況雖然依舊有，但未有明顯提升趨勢，但外出仍需留意狀況。
天氣即時預報分析，未來6小時風雨，將隨著颱風持續往西北移動，中心會是「最接近台灣」的時刻，因此目前的風雨「再加大一些」大致上就是本次颱風的最大風雨了。颱風尚未過去，縱使它減弱也遠離許多，仍提醒今日若有出門，務必注意自身安全。
巴威颱風今晚至明天最接近！周日遠離還是有雨
氣象署表示，巴威颱風將於今晚至明（11）日週六最接近，各地風雨明顯轉強，尤其中部以北、宜蘭地區風雨最為明顯，北部地區、中部和宜蘭山區甚至有豪雨等級以上的降雨發生，其他地區也有強風、大雨，尤其沿海空曠地區風強、山區局部豪雨。
周日（12日）颱風雖然逐漸遠離，但馬祖清晨風雨仍強、台灣澎金風雨緩，馬祖的風雨預計會延續到週日清晨，上午起逐漸緩和，其他地區雖然還是有短暫陣雨，但風雨趨緩，可是沿海空曠地區仍有較強陣風。
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根據氣象粉專「天氣即時預報」表示，巴威颱風在過去3小時再有減弱，從雷達圖可以看出，颱風「侵襲台灣這一側」的雲系發展相對「鬆散」，再加上中心距離台灣陸地較遠，因此並未有相當劇烈的風雨發生，但中北部地區目前仍在暴風圈內。
天氣即時預報分析，未來6小時風雨，將隨著颱風持續往西北移動，中心會是「最接近台灣」的時刻，因此目前的風雨「再加大一些」大致上就是本次颱風的最大風雨了。颱風尚未過去，縱使它減弱也遠離許多，仍提醒今日若有出門，務必注意自身安全。
氣象署表示，巴威颱風將於今晚至明（11）日週六最接近，各地風雨明顯轉強，尤其中部以北、宜蘭地區風雨最為明顯，北部地區、中部和宜蘭山區甚至有豪雨等級以上的降雨發生，其他地區也有強風、大雨，尤其沿海空曠地區風強、山區局部豪雨。
周日（12日）颱風雖然逐漸遠離，但馬祖清晨風雨仍強、台灣澎金風雨緩，馬祖的風雨預計會延續到週日清晨，上午起逐漸緩和，其他地區雖然還是有短暫陣雨，但風雨趨緩，可是沿海空曠地區仍有較強陣風。
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