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中颱巴威襲台，北北基桃10日停班停課，但因一早無風無雨，遭網友批評停班停課是政治考量、為了年底選舉。前台北市長、民眾黨前主席柯文哲則表示，他對台北市長蔣萬安放颱風假的決策沒什麼意見，但他「相信制度，不相信個人」，若他還是市長，他會有SOP，清楚的跟大家說為什麼會放假。蔣萬安今（11）則回應，他就是依照機制，透過北北基桃平台共同討論，交換意見後宣布。蔣萬安今早主持巴威（BAVI）颱風第4次工作會報，會後表示，還是持續保持最高的警戒，絕對不敢掉以輕心。今天一整天是颱風影響臺北市最劇烈、最關鍵的時刻。氣象團隊也預測，從今天上午開始一直到晚間18時，風勢、雨勢是最大的時刻，風力甚至在市區平地會來到10到11級的強陣風，雨勢累積24小時，雨量會達到390毫米的大豪雨等級，山區更不要談就是超大豪雨。蔣萬安說，他也再次的要求各防救災單位必須上緊發條、繃緊神經，接下來在今天入夜之後，甚至明天的清晨，雖然雨勢風勢慢慢趨緩，那接下來就是全面進行災後復原工作，希望以最快的速度恢復市民正常生活。