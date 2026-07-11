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▲颱風引來強風，台北蘆洲老字號蛋糕坊的碩大招牌掉落，砸中4台機車。（圖／翻攝Threads，＠kw_e78授權提供）

▲台中也有多處路樹倒塌（圖／台中市警察局提供）

▲內灣線一度傳出坍方（圖／翻攝臉書社團「尖石老家」）

中央氣象署指出，目前颱風暴風圈已進入台中以北、東北部、東部陸地，對彰化以北、南投、東半部及馬祖構成威脅，強風導致全台多處路樹倒塌，雲林就有婦人被樹壓住，而蘆洲更有蛋糕坊大招牌坍塌，砸中路邊機車。《NOWNEWS今日新聞》整理全台各地重大災情，將不斷更新。蘆洲一家老字號蛋糕店及相鄰的五穀雜糧店家招牌疑因鐵皮雨遮老舊，不堪強風吹襲斷裂，路邊停放的4輛機車遭波及毀損，所幸當時並未傷及路人，但因為招牌尺寸不小，砸下時震驚周邊住家，有網友於Threads上分享此事，自嘲「我覺得我嚇到要小英總統的安慰了」。▲位於新北三重的富邦銀行正義分行，昨（10）日晚間也傳出招牌疑似抵禦不了強風被吹落在路面上。（圖／Threads@aw884655授權提供）雲林縣消防局則是今（11）早表示，清晨5時12分獲報一婦人騎機車經過156縣道三塊厝往崙背路段時，路樹突然倒塌，連人帶車被樹幹壓在馬路上，經搶救後婦人生命徵象穩定。而台中市警察局第六分局也提到，台中多處路段包括四川路、上安路、都會園路、市政南路、市政路、福科路、西平公園以及橋大一路，從昨晚至今凌晨有路樹倒塌意外，西安公園倒塌路樹更壓毀路邊停車的車輛，幸無人員傷亡。全台多處樹倒事件頻仍，板橋經建課長一早也分享，板橋縣民大道一段有路樹倒塌阻礙交通，但目前已排除。另外，新竹縣橫山鄉內灣線邊坡也一度傳出坍方，土石滑落到軌道，所幸因列車停駛並未造成事故。台鐵表示，後續將視風雨狀況，派人巡查路線及搶修，待確認安全無虞後，再恢復行駛。