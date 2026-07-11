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2026溫網女單決賽賽程時間

賽事項目 當地時間 對戰組合 男子雙打決賽 (Gentlemen's Doubles Final) 20:00開打 哈里·赫利歐瓦拉Harri Heliovaara(FIN)/亨利·佩滕Henry Patten(GBR)[1] vs 馬塞洛·阿雷瓦洛Marcelo Arevalo(ESA)/馬特·帕維奇Mate Pavic(CRO)[6] 輪椅組男雙決賽 (Gentlemen's Wheelchair Doubles Final) 20:00開打 阿爾菲·休伊特Alfie Hewett(GBR)/戈登·里德Gordon Reid(GBR)[1] vs 古斯塔波·費爾南德斯Gustavo Fernandez(ARG)/小田凱人Tokito Oda(JPN) 女子單打決賽 (Ladies' Singles Final) 23:00開打 卡羅琳娜·穆霍娃Karolina Muchova(CZE)[10] vs 琳達·諾斯科娃Linda Noskova(CZE)[9]





本屆溫網女單決賽參戰2名球員介紹

本屆那些大種子選手落馬了？他們分別被誰擊敗？

溫網女單決賽看點是什麼？

諾斯科娃、穆霍娃過去對戰紀錄，最近一次贏球是哪時候？

2026溫網女單決賽賠率與專家選擇

決賽賠率：國際各大盤口將這場比賽視為幾乎勢均力敵的「五五波」

台灣地區轉播與線上串流平台

諾斯科娃與穆霍娃的晉級之路對手名單