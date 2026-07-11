2026年溫布頓網球錦標賽女單賽事冷門頻傳、驚奇不斷，最終由兩位捷克球星闖進決賽，寫下溫網女單史上首次的「全捷克內戰」歷史新頁！大會將於台灣時間今（11）日晚間11點點燃最終戰火，由現年29歲、技術全面的2023法網亞軍卡羅琳娜·穆霍娃（Karolina Muchova），強碰年僅21歲、展現無畏重砲球風的第9種子新星琳達·諾斯科娃（Linda Noskova）。有趣的是，兩人在球場下還是巴黎奧運的雙打搭檔，如今將在網球最高殿堂「中央球場」化友為敵。《NOWNEWS》為您整理這場壓軸大戰的完整賽程、賠率、對戰紀錄與直播平台。
本文重點摘要
📍2026溫網女單決賽賽程時間
📍本屆溫網女單決賽參戰2名球員介紹
📍本屆那些大種子選手落馬了？他們分別被誰擊敗？
📍溫網女單決賽看點是什麼
📍諾斯科娃、穆霍娃過去對戰紀錄，最近一次贏球是哪時候
📍2026法網女單決賽賠率與專家選擇
📍台灣地區轉播與線上串流平台
📍諾斯科娃與穆霍娃的晉級之路對手名單
2026溫網女單決賽賽程時間
本屆溫網女單決賽參戰2名球員介紹
▪️卡羅琳娜·穆霍娃：29歲，本屆賽事展現出色的全方位技術。她曾在2023年打進法網決賽，擁有豐富的大賽經驗。今年在教練斯文·格羅內維爾德Sven Groeneveld的指導下，剛在草地前哨站巴特洪堡拿下冠軍，狀況極佳。
▪️琳達·諾斯科娃：21歲，大會第9種子。本屆賽事她憑藉充滿侵略性的球風與無所畏懼的強勢發球首度闖入大滿貫決賽，成為自2014年後最年輕的溫網女單決賽選手。她同樣在溫網前夕奪得了柏林草地賽冠軍。
本屆那些大種子選手落馬了？他們分別被誰擊敗？
本屆溫網女單籤表大亂，多位頂尖名將提前打包。
▪️伊加·斯威雅蒂（Iga Swiatek）：衛冕冠軍，在第三輪被第29種子亞歷山德拉·埃拉（Alexandra Eala）直落二擊敗。
▪️葉連娜·芮芭奇娜（Elena Rybakina）：2022年冠軍，同樣在第三輪不敵第25種子愛麗絲·梅爾騰斯（Elise Mertens）。
▪️阿里娜·薩巴倫卡（Aryna Sabalenka）：現任世界第一，慘遭前球后大坂直美直落二淘汰。
▪️巴博拉·卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）：2024年溫網冠軍，於第四輪敗給本屆闖進決賽的卡羅琳娜·穆霍娃。
▪️科科·高芙（Coco Gauff）：美國好手，在準決賽的搶七大戰中錯失賽末點，最終遭卡羅琳娜·穆霍娃逆轉淘汰。
溫網女單決賽看點是什麼？
網球小國的草地霸業：捷克女網在溫網擁有極佳傳統，本次不論誰奪冠，都將延續捷克軍團在全英俱樂部的輝煌歷史。
不同球風的對決：卡羅琳娜·穆霍娃的球風多變、切球與網前技術出色；琳達·諾斯科娃則擁有強大的平擊力量與體能優勢。
決勝關鍵點：卡羅琳娜·穆霍娃在準決賽時曾面露痛苦地按著側腹，體能是否能及時恢復將是關鍵；而兩人生涯在決賽的勝率皆不理想（穆霍娃3勝6負，諾斯科娃2勝3負），誰能克服大賽的心理壓力將決定后冠歸屬。
諾斯科娃、穆霍娃過去對戰紀錄，最近一次贏球是哪時候？
📌雙方過去僅在巡迴賽交手過1次
最近一次交手：2025年美國網球公開賽US Open第三輪。
勝負結果：卡羅琳娜·穆霍娃在先丟一盤的情況下，最終以6-7、6-4、6-2逆轉擊敗琳達·諾斯科娃。
2026溫網女單決賽賠率與專家選擇
決賽賠率：國際各大盤口將這場比賽視為幾乎勢均力敵的「五五波」。目前卡羅琳娜·穆霍娃為微幅熱門，賠率約在 -113 至 -125 之間；琳達·諾斯科則落在 +102 至 +105 左右。
專家選擇：多數專家微幅看好卡羅琳娜·穆霍娃。專家指出，她的草地接發球數據優異，能有效破解對手較弱的二發，且具備改變回合節奏的豐富經驗。不過專家也提醒，琳達·諾斯科娃晉級之路花費的時間較少，體能佔優，預計這將是一場激烈的三盤大戰。
台灣地區轉播與線上串流平台
台灣觀眾可透過以下管道收看這場世紀對決的完整直播：
1.電視轉播頻道
📍愛爾達體育
📍博斯運動一台（中嘉83、凱擘76、台數科76、全國80、天外天209等有線電視系統）
2.網路OTT線上串流平台
Hami Video電視運動館： 網路隨選隨看，提供多種天數訂閱方案（如90天399元、180天699元）。
ELTA.TV OTT： 專屬體育平台（提供90天599元、180天999元等方案）。
諾斯科娃與穆霍娃的晉級之路對手名單
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📍2026溫網女單決賽賽程時間
📍本屆溫網女單決賽參戰2名球員介紹
📍本屆那些大種子選手落馬了？他們分別被誰擊敗？
📍溫網女單決賽看點是什麼
📍諾斯科娃、穆霍娃過去對戰紀錄，最近一次贏球是哪時候
📍2026法網女單決賽賠率與專家選擇
📍台灣地區轉播與線上串流平台
📍諾斯科娃與穆霍娃的晉級之路對手名單
|賽事項目
|當地時間
|對戰組合
|
男子雙打決賽
(Gentlemen's Doubles Final)
|20:00開打
|
哈里·赫利歐瓦拉Harri Heliovaara(FIN)/亨利·佩滕Henry Patten(GBR)[1]
vs
馬塞洛·阿雷瓦洛Marcelo Arevalo(ESA)/馬特·帕維奇Mate Pavic(CRO)[6]
|
輪椅組男雙決賽
(Gentlemen's Wheelchair Doubles Final)
|20:00開打
|
阿爾菲·休伊特Alfie Hewett(GBR)/戈登·里德Gordon Reid(GBR)[1]
vs
古斯塔波·費爾南德斯Gustavo Fernandez(ARG)/小田凱人Tokito Oda(JPN)
|
女子單打決賽
(Ladies' Singles Final)
|23:00開打
|
卡羅琳娜·穆霍娃Karolina Muchova(CZE)[10]
vs
琳達·諾斯科娃Linda Noskova(CZE)[9]
▪️卡羅琳娜·穆霍娃：29歲，本屆賽事展現出色的全方位技術。她曾在2023年打進法網決賽，擁有豐富的大賽經驗。今年在教練斯文·格羅內維爾德Sven Groeneveld的指導下，剛在草地前哨站巴特洪堡拿下冠軍，狀況極佳。
▪️琳達·諾斯科娃：21歲，大會第9種子。本屆賽事她憑藉充滿侵略性的球風與無所畏懼的強勢發球首度闖入大滿貫決賽，成為自2014年後最年輕的溫網女單決賽選手。她同樣在溫網前夕奪得了柏林草地賽冠軍。
本屆溫網女單籤表大亂，多位頂尖名將提前打包。
▪️伊加·斯威雅蒂（Iga Swiatek）：衛冕冠軍，在第三輪被第29種子亞歷山德拉·埃拉（Alexandra Eala）直落二擊敗。
▪️葉連娜·芮芭奇娜（Elena Rybakina）：2022年冠軍，同樣在第三輪不敵第25種子愛麗絲·梅爾騰斯（Elise Mertens）。
▪️阿里娜·薩巴倫卡（Aryna Sabalenka）：現任世界第一，慘遭前球后大坂直美直落二淘汰。
▪️巴博拉·卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）：2024年溫網冠軍，於第四輪敗給本屆闖進決賽的卡羅琳娜·穆霍娃。
▪️科科·高芙（Coco Gauff）：美國好手，在準決賽的搶七大戰中錯失賽末點，最終遭卡羅琳娜·穆霍娃逆轉淘汰。
網球小國的草地霸業：捷克女網在溫網擁有極佳傳統，本次不論誰奪冠，都將延續捷克軍團在全英俱樂部的輝煌歷史。
不同球風的對決：卡羅琳娜·穆霍娃的球風多變、切球與網前技術出色；琳達·諾斯科娃則擁有強大的平擊力量與體能優勢。
決勝關鍵點：卡羅琳娜·穆霍娃在準決賽時曾面露痛苦地按著側腹，體能是否能及時恢復將是關鍵；而兩人生涯在決賽的勝率皆不理想（穆霍娃3勝6負，諾斯科娃2勝3負），誰能克服大賽的心理壓力將決定后冠歸屬。
諾斯科娃、穆霍娃過去對戰紀錄，最近一次贏球是哪時候？
📌雙方過去僅在巡迴賽交手過1次
最近一次交手：2025年美國網球公開賽US Open第三輪。
勝負結果：卡羅琳娜·穆霍娃在先丟一盤的情況下，最終以6-7、6-4、6-2逆轉擊敗琳達·諾斯科娃。
決賽賠率：國際各大盤口將這場比賽視為幾乎勢均力敵的「五五波」。目前卡羅琳娜·穆霍娃為微幅熱門，賠率約在 -113 至 -125 之間；琳達·諾斯科則落在 +102 至 +105 左右。
專家選擇：多數專家微幅看好卡羅琳娜·穆霍娃。專家指出，她的草地接發球數據優異，能有效破解對手較弱的二發，且具備改變回合節奏的豐富經驗。不過專家也提醒，琳達·諾斯科娃晉級之路花費的時間較少，體能佔優，預計這將是一場激烈的三盤大戰。
台灣地區轉播與線上串流平台
台灣觀眾可透過以下管道收看這場世紀對決的完整直播：
1.電視轉播頻道
📍愛爾達體育
📍博斯運動一台（中嘉83、凱擘76、台數科76、全國80、天外天209等有線電視系統）
2.網路OTT線上串流平台
Hami Video電視運動館： 網路隨選隨看，提供多種天數訂閱方案（如90天399元、180天699元）。
ELTA.TV OTT： 專屬體育平台（提供90天599元、180天999元等方案）。
諾斯科娃與穆霍娃的晉級之路對手名單
|輪次
|卡羅琳娜·穆霍娃 Karolina Muchova
|琳達·諾斯科娃 Linda Noskova
|第1輪
|擊敗 阿納斯塔西婭·扎哈羅娃（Anastasia Zakharova）
|擊敗 E·賽德爾（Ella Seidel）
|第2輪
|擊敗 張帥
|擊敗 C·歐索里奧（María Camila Osorio Serrano）
|第3輪
|擊敗 瑪蘭查雅·薩旺凱（Mananchaya Sawangkaew）
|擊敗 S·塞斯蒂婭（Sorana Cirstea）
|第4輪
|擊敗 巴博拉·卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）
|擊敗 M·基絲（Madison Keys）
|八強賽
|擊敗 大坂直美（Naomi Osaka）
|擊敗 梅丹斯（Elise Mertens）
|四強賽
|擊敗 科科·高芙（Coco Gauff）
|擊敗 M·柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）