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▲劉雨柔（如圖）曾在颱風天，凌晨開車衝台南找當時的男友胡凱翔。（圖／翻攝自YouTube@deegirlstalk）

巴威颱風在昨（10）日開始影響台灣，許多區域也因此宣布停班停課，在家做防颱準備。不料有網友翻出過往《小姐不熙娣》的節目片段，劉雨柔竟曾戀愛腦大開，在颱風夜因當時的男友、也就是現在的老公職籃球星胡凱翔一句「我真的很想看到妳」，而直接在凌晨就開車衝到台南找對方，超戀愛腦模樣讓現場驚呼連連。劉雨柔去年8月登上節目《小姐不熙娣》，分享了自己戀愛腦的過往。她透露自己跟老公無論是否颱風天都要工作，某次錄完一集大約晚上10點結束，因原本就決定要到台南找對方，所以行李都準備好要去搭高鐵末班車，但不料因颱風、加上錄影延誤，高鐵已經結束、颱風天也無法坐客運，只好跟男友說沒辦法去。沒想到男友說：「我就現在想要看到妳。」讓熱戀中的劉雨柔直接坐不住，現場來賓也直呼超浪漫。劉雨柔解釋男友當時在南部訓練比賽，自己則在北部，算是遠距離戀愛，兩人已有幾個禮拜沒能見面。而剛好男友有放假，自己也有兩天空閒時間，就決定到南部找男友，沒想到因颱風天而計畫不如變化，但劉雨柔還是決定愛相隨，因此在晚上11點多凌晨就開車衝到台南，隔天男友開始忙後，晚上在自己開車回台北，她還搞笑直呼：「我就是使命必達的女友。」劉雨柔在2022年結束與格鬥選手黃育仁的6年婚姻後，於2023年7月認愛T1聯盟台鋼獵鷹隊球星胡凱翔，並在2025年宣布懷孕並登記結婚，婚後育有一女「小花生」，升級為一家3口後幸福甜蜜。