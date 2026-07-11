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台中地檢署偵辦中聯油脂「大豆沙拉油」檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標案，認定中聯、福壽油、福懋油及泰山等4家公司涉嫌違反《食品安全衛生管理法》，且疑有延遲通報情形。其中，中聯總經理余凌冲遭檢方聲請羈押禁見。不過，台中地方法院認為，余凌冲已坦承檢方所指犯罪事實，且檢方已掌握相關證據，沒有羈押必要，昨天深夜裁定余凌冲以2000萬元交保，並限制住居及限制出境、出海8個月；檢方不服，當庭提出抗告。檢方指出，中聯等4家公司涉嫌違反《食品安全衛生管理法》，並疑有延遲通報問題油品情形，因此向法院聲請羈押中聯總經理余凌冲。至於中聯董事長蔡清松，則以2000萬元交保；福壽、福懋及泰山三家公司董事長各以1000萬元交保，3家公司總經理則均以600萬元交保。台中地院審酌後認為，余凌冲已承認檢方所指犯罪事實，檢方也已掌握部分證人證述、鑑定報告等重要證據資料，認定目前已無羈押必要，因此裁定余凌冲以2000萬元交保，並限制住居及限制出境、出海8個月，以確保後續偵查程序順利進行。檢方對裁定結果表示不服，已當庭提出抗告。